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У Зеленского попросили жителей Крыма начать подготовку к деоккупации

Новина українською →
Киев, Понедельник 05 сентября 2022 15:22
У Зеленского попросили жителей Крыма начать подготовку к деоккупации Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жителям Крыма и других временно неподконтрольных Украине территорий уже сейчас необходимо начинать подготовку к периоду деоккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Просим жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить повербанки. Все будет Украина", - написал Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что Украина уже готовит эвакуационные маршруты из временно оккупированного Крыма для жителей, которые захотят покинуть полуостров на период активной деоккупации.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, украинская армия освободила три населенных пункта в Донецкой области и на южном направлении.

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