Оккупанты ночью снова ударили по Николаеву ракетами С-300: Ким назвал последствия

Российские войска ночью 5 августа снова нанесли ракетный удар по Николаеву. Ракетами С-300 оккупанты ударили по предприятию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Так, около 00:30 вражеские войска атаковали ракетами типа С-300 промышленное предприятие на окраине города. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Кроме того, ночью под вражеские обстрелы попало село Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.