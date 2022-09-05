Оккупанты ночью снова ударили по Николаеву ракетами С-300: Ким назвал последствия
Российские войска ночью 5 августа снова нанесли ракетный удар по Николаеву. Ракетами С-300 оккупанты ударили по предприятию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
Так, около 00:30 вражеские войска атаковали ракетами типа С-300 промышленное предприятие на окраине города. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Кроме того, ночью под вражеские обстрелы попало село Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.
Напомним, этой ночью российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Армия России применила тяжелую артиллерию.
Также в Запорожье ночью были слышны звуки взрывов.
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