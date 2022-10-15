Новий пакет допомоги від США та в РФ завершується мобілізація: новини за 14 жовтня

Вчора, 14 жовтня 2022 року, ЗМІ повідомили про новий пакет допомоги від США. А в Росії за два тижні має завершитись мобілізація.

Війна Росії проти України: останні новини

США направлять до України боєприпаси та бронемашини Humvee

Очікується, що, в рамках наступного пакета допомоги Україні, у розмірі 725 мільйонів доларів, США направлять боєприпаси та бронемашини Humvee.

За словами американських чиновників, цей пакет допомоги буде оголошено у п'ятницю й буде першим пакетом допомоги з моменту масованих обстрілів Росії по території України. Водночас вони зауважили, що час оголошення, зміст та вартість пакета можуть змінюватись до останньої хвилини.

Один з чиновників відзначив, що попри те, що пакет не включатиме засоби для відбиття масованих ракетних ударів, однак він був розроблений з метою посилення здатності України дати відсіч Росії у контрнаступі.

Путін спробував виправдати мобілізацію в РФ і назвав терміни її завершення

Президент РФ Володимир Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів.

"Вже 222 тисячі чоловіків мобілізовано з 300 тисяч. Думаю, що протягом приблизно двох тижнів всі мобілізаційні заходи будуть завершені", - заявив Путін.

За словами російського диктатора, що на війні в Україні не вистачає одних контрактників ЗС РФ. Саме тому, було потрібно проведення мобілізації в Росії.

"Тримати лінію оборони у тисячу сто кілометрів виключно військами сформованими з контрактників майже неможливо", - сказав Путін.

Коли Україна отримає американські ПВО NASAMS

США передадуть Україні перші зенітно-ракетні комплекси NASAMS вже в цьому місяці, у жовтні. Вони допоможуть посилити нашу протиповітряну оборону.

"Є рішення США про постачання Україна дуже відомої системи NASAMS, перших декількох установок, де таже відбуваються навчання спеціалістів й вони теж будуть поставлені саме в цьому місяці. Окрім того, прийнято рішення про плюс ще декілька установок NASAMS", - заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Скільки ЗСУ звільнили населених пунктів за останні десять днів

Українські військові продовжують звільняти території від російських загарбників. Станом на сьогодні, наші герої деокупували більше 1600 населених пунктів.

Станом на 4 жовтня, наші герої звільнили 1 534 населених пункти. Згідно з даними Офісу президента, сьогодні ж їх кількість становить 1 620.

В Херсонській області деокуповано 75 населених пунктів. Поступово, де це можливо, залучаються правоохоронці для проведення заходів й відновлення правопорядку. Також триває документація воєнних злочинів. Від початку звільнення області було задокументовано 121 випадків воєнних злочинів росіян.

Окупанти збираються вивезти дітей із Запорізької області до Росії

Росіяни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області збираються вивезти українських дітей до Криму та РФ.

"Мелітопольські місцеві царьки пасуть задніх і поки що тільки анонсують "подорож" дітей до Криму, Краснодару, Тули та Волгограду", - заявив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

За словами Федорова, окупаційна "влада" Херсонської області вже офіційно попросила організувати виїзд і подальше навчання дітей у російських школах. Проте в самому Криму гауляйтери хочуть закрити школи у зв’язку з ніби-то постійними повідомленнями про мінування закладів освіти.

Норвегія закупить артилерійські боєприпаси для України

Норвегія спрямує близько 19 мільйонів доларів на закупівлю артилерійських боєприпасів для українських військових.

"Допомога забезпечує країні (Україні - ред.) можливість захищатися від незаконного нападу Росії. Багато країн роблять свій внесок і продовжуватимуть це робити. Тому дуже важливо, щоб ми перебували в тісному діалозі з українською владою і координували допомогу від Заходу", - наголосив міністр оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама.

Систему ППО IRIS-T вже розмістили на південному напрямку

Система ППО IRIS-T, яку Україна отримала від Німеччини, вже задіяна на південному напрямку.

"IRIS-T - хороша система. Вона хоч і не далекобійна, але дуже перспективна, і може працювати в одному інформаційному полі з іншими такими системами - як NASAMS чи Patriot", - розповів речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

НАТО проведе щорічні ядерні навчання в Європі

НАТО розпочне проведення щорічних ядерних навчань "Стійкий полудень" у Європі вже в понеділок, 17 жовтня. Вони триватимуть 13 днів.

У НАТО зазначають, що під час навчань планується задіяти до 60 літаків. Серед них - американські бомбардувальники B-52, винищувачі четвертого та п'ятого поколінь, а також літаки-розвідники та літаки-заправники. Вони здійснять навчальні польоти над Бельгією, Північним морем та Великою Британією.

При цьому цьому терміни їх проведення не пов'язані з останніми провокаційними діями Росії.

Пентагон не виключає інший супутниковий зв'язок для України

Пентагон підтвердив, що контактував з Ілоном Маском щодо його прохань про те, щоб уряд США почав платити компанії Starlink за забезпечення супутникового зв'язку ЗСУ.

У Пентагоні також не виключили можливості співпраці українських військових та інших операторів супутникового зв'язку та Інтернету.

Прогноз погоди на сьогодні

В Україні у суботу, 15 жовтня, очікується мінлива хмарність. Температура повітря у деяких регіонах прогріється до +16 градусів.

Згідно з прогнозом синоптиків, вночі та вранці Україну накриє туман. Однак опадів на території країни не очікується.

Так, на заході та півдні денна температура повітря підвищиться до +15...+16 градусів вище нуля. У центрі та північній частині країни вдень очікується 13-14 градусів із позначкою "плюс". На сході буде трохи прохолодніше – до 12 градусів тепла.

Вночі температура повітря по всій території країни, крім східної частини, опуститься до +5...+6 градусів. На сході очікуються заморозки до +2.