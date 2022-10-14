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Існує не лише Starlink. Пентагон не виключає інший супутниковий зв'язок для України

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Вашингтон, П'ятниця 14 жовтня 2022 19:38
Існує не лише Starlink. Пентагон не виключає інший супутниковий зв'язок для України Фото: Пентагон не відкидає іншого супутникового зв'язку для України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Пентагон підтвердив, що контактував з Ілоном Маском щодо його прохань про те, щоб уряд США почав платити компанії Starlink за забезпечення супутникового зв'язку ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці речника Пентагону Сабріни Сінг, яку цитує журналістка Кейтлін Дорнбос у Twitter.

У Пентагоні також не виключили можливості співпраці українських військових та інших операторів супутникового зв'язку та Інтернету.

"Звичайно, існують інші оператори супутникового зв'язку. Я не уповноважена називати компанії, з якими ми ведемо переговори, але ми знаємо, що є не тільки SpaceX. Є й інші організації, з якими ми, безумовно, можемо співпрацювати", - заявила заступник прес-секретаря Пентагону.

Нагадаємо, сьогодні засновник SpaceX Ілон Маск підтвердив інформацію про те, що він більше не планує безкоштовно фінансувати послуги Starlink для України.

Також раніше РБК-Україна писала про те, що SpaceX звернулася до Пентагону із закликом фінансувати щомісячно послуги Starlink в Україні. У листі компанія заявила про те, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

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Пентагон Збройні сили України Илон Маск
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