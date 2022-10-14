Біля окупованої Кремінної два десятки росіян покинули свої позиції, - Гайдай
Поблизу окупованої Кремінної (Луганська область) 27 російських військових покинули свої позиції. Вони відмовилися виконувати накази свого командування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"27 росіян покинули свої позиції поблизу Кремінної", - йдеться у повідомленні Гайдая.
За його словами, передові підрозділи 488-го мотострілецького полку (в/ч 12721, ППД - м. Клинці, Брянської області) 144-ї мотострілецької дивізії РФ намагаються тримати лінію окупації в районі Кремінної.
Проте лише за дві доби, 11-12 жовтня, передові позиції залишили 27 військовослужбовців, які склали зброю та відмовилися виконувати накази свого командування.
"Щоправда, після співбесід з елементами пресингу 22 з них заарештували й кинули під варту, а 5 - повернулися на позиції, бо командуванню вдалося їх залякати", - додав Гайдай.
Нагадаємо, що Росія звозить у Луганську область мобілізованих, переважно засуджених.
Міністр оборони Олексій Резніков поінформував, що в Україні очікують прихід 150 тисяч мобілізованих росіян, яких буде направлено на поповнення частин, що зазнали суттєвих втрат.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Гайдая українські військові звільнили сім населених пунктів у Луганській області. У них вже пройшли стабілізаційні заходи.
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