Біля окупованої Кремінної два десятки росіян покинули свої позиції, - Гайдай

Поблизу окупованої Кремінної (Луганська область) 27 російських військових покинули свої позиції. Вони відмовилися виконувати накази свого командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.