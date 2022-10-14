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Скільки ЗСУ звільнили населених пунктів за останні десять днів: в ОП озвучили число

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П'ятниця 14 жовтня 2022 13:53
Скільки ЗСУ звільнили населених пунктів за останні десять днів: в ОП озвучили число Фото: скільки ЗСУ звільнили населених пунктів за останні десять днів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові продовжують звільняти території від російських загарбників. Станом на сьогодні, наші герої деокупували більше 1600 населених пунктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

Станом на 4 жовтня, наші герої звільнили 1 534 населених пункти. Згідно з даними Офісу президента, сьогодні ж їх кількість становить 1 620:

  • Сумська область - 1 024 об'єкти;
  • Запорізька область - 1 147 об'єктів;
  • Миколаївська область - 1 804 об'єкти.

В Херсонській області деокуповано 75 населених пунктів. Поступово, де це можливо, залучаються правоохоронці для проведення заходів й відновлення правопорядку. Також триває документація воєнних злочинів. Від початку звільнення області було задокументовано 121 випадків воєнних злочинів росіян.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші герої деокупували вже 75 населених пунктів у Херсонській області.

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