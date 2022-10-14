Фото: в Україну повертаються відремонтовані у Литві САУ "PzH 2000" (фото) (Getty Images)

Самохідні артилерійські установки (САУ) "PzH 2000" повертаються до України після ремонту у Литві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвідаса Анусаускаса.