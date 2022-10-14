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ЗСУ просуваються до Сватового, а окупанти мають успіхи біля Бахмута: карта боїв на ранок

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П'ятниця 14 жовтня 2022 09:01
ЗСУ просуваються до Сватового, а окупанти мають успіхи біля Бахмута: карта боїв на ранок Фото: ЗСУ просуваються до Сватового в Луганській області (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська зміцнили свої позиції на північному сході Харківської області та поступово просуваються до міста Сватове. Тим часом окупанти мають успіх у просуванні до Бахмуту Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Лінія Оскол - Кремінна

Минулої доби українським бійцям вдалося зміцнити свої позиції на північному сході Харківської області. Також аналітики посилаючись на відео з мережі припускають, що ЗСУ захопили в полон кілька окупантів за 20 км від Сватового. Можливо, українським військам вдалося взяти під контроль сусідні населені пункти Піщане, Берестове та Табаївку.

Крім того, українські війська могли проводити наземні атаки на північ від Крохмального і намагалися атакувати Орлянку та Котлярівку, обидва населені пункти знаходяться в межах 30 км на північний захід від Сватового (Луганська область).

ЗСУ просуваються до Сватового, а окупанти мають успіхи біля Бахмута: карта боїв на ранок

Донбас

Російські окупанти 13 жовтня проводили наземні атаки на Донеччині і, ймовірно, просунулися на південь від Бахмута. Аналітики ISW зазначають, що не виявили жодних незалежних підтверджень присутності окупаційних військ у населених пунктах під Бахмутом. Там стверджують, що ситуація біля цього населеного пункту заплутана активними боями та складним інформаційним середовищем, що, ймовірно, сприяє суперечливим заявам щодо статусу контролю над окремими населеними пунктами.

ЗСУ просуваються до Сватового, а окупанти мають успіхи біля Бахмута: карта боїв на ранок

Південний фронт

У четвер, 13 жовтня, російські війська продовжували безуспішно атакувати раніше зайняті позиції на півночі та північному заході Херсонської області. У регіоні продовжуються активні бої. Українські війська спробували зміцнитися на нових позиціях, а окупанти зробили спроби контратак.

Крім того, в ISW стверджують, що пошкодження мосту через Керченську протоку, ймовірно, продовжує уповільнювати доставку російських вантажів на південь України.

ЗСУ просуваються до Сватового, а окупанти мають успіхи біля Бахмута: карта боїв на ранок

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська армія продовжує наступ у районі Бахмута Донецької області. Проте за останні три місяці вони змогли захопити лише два населені пункти.

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