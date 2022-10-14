Червоний Хрест вимагає доступу до полонених після критики від Зеленського
Міжнародний комітет Червоного Хреста вимагає негайно надати йому доступ до всіх військовополонених. Заява пролунала після критики від президента України Володимира Зеленського.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky news.
За словами Зеленського, МКЧХ досі не відвідали Оленівку. В організації відзначили, що були готові це зробити "протягом декількох місяців".
"Ми поділяємо розчарування щодо відсутності доступу до всіх військовополонених, які утримуються в рамках міжнародного збройного конфлікту між Росією та Україною", - йдеться у заяві МКЧХ.
Як відзначає Червоний Хрест, комітет працює з лютого над доступом для перевірки умов утримання та поводження з військовополоненими.
"Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі тих, кого ми не змогли побачити.Ми хочемо наголосити, що наші команди готові на місцях - і були готові протягом місяців - відвідати Оленівську виправну колонію та будь-яке інше місце, де утримуються військовополонені. До чого закликав Зеленський вночі", - заявив МКЧХ.
Також Червоний Хрест додав, що попри отримання доступу на високому рівні влади, необхідні й практичні домовленості, які реалізовуються на місцях. Однак, у разі відмови, організація "не може отримати доступ силою".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський розкритикував Червоний Хрест та закликав організацію отримати доступ до колонії в Оленівці, де внаслідок теракту загинули українські полонені.
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