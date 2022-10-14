Коли Україна отримає американські ПВО NASAMS: Резніков назвав терміни

США передадуть Україні перші кілька зенітно-ракетні комплекси NASAMS вже в цьому місяці, у жовтні. Вони допоможуть посилити нашу протиповітряну оборону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.