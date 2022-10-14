Коли Україна отримає американські ПВО NASAMS: Резніков назвав терміни
США передадуть Україні перші кілька зенітно-ракетні комплекси NASAMS вже в цьому місяці, у жовтні. Вони допоможуть посилити нашу протиповітряну оборону.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.
За словами Резнікова, українські фахівці вже почали навчатися працювати з NASAMS.
Також міністр нагадав про те, що у жовтні Україна отримає й системи ППО IRIS-T від Німеччини. Наші воїни вже поступово завершують навчання.
Коментуючи ситуацію щодо застосування Росією іранських дронів-камікадзе "Шахед", Резніков заявив, що Україні розробляє системи їх придушення. Низка союзників теж залучені до процесу розробки протидії БПЛА.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США працюватимуть над прискоренням постачання систем ППО NASAMS для українських військових. Тим часом Британія погодилась поставити Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів.
Іспанія, зі свого боку, також заявила про намір передати чотири системи ППО Hawk у рамках військової допомоги.
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