Фото: українська ППО сьогодні знищила ще 8 іранських "Шахидів" (defence-ua.com)

З початку доби 14 жовтня на південному та східному напрямках протиповітряною обороною знищено вісім іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.