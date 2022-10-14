Українська ППО сьогодні знищила ще 8 іранських "Шахидів"
З початку доби 14 жовтня на південному та східному напрямках протиповітряною обороною знищено вісім іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"14 жовтня на південному та східному напрямку протиповітряною обороною знищено вісьмох боєприпасів "Shahed-136". П'ять - зенітними ракетними військами Повітряних сил і три - протиповітряною обороною Військово-Морських сил Збройних сил України", - розповіли у відомстві.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Північноатлантичний альянс планує поставити в Україну обладнання для боротьби з іранськими безпілотниками.
Як раніше заявив Столтенберг, пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО.
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