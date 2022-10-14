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Окупант скаржиться на великі втрати та бажання дезертувати, - перехоплення ГУР

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Україна, П'ятниця 14 жовтня 2022 18:31
Окупант скаржиться на великі втрати та бажання дезертувати, - перехоплення ГУР Фото: Окупант скаржиться на великі втрати та бажання дезертувати (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російський окупант розповів про серйозні втрати на Херсонському напрямку та заявив про бажання втекти з поля боя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Я все там же, у Миколаївській області. Хлопців моїх загинуло багато, яких я знав. От у мене дружина та троє дітей, живуть в службовій квартирі. Якби я міг на себе розраховувати, я подумав над тим, аби сісти до тюрми. Мене би давно тут не було вже", - заявив окупант.

Потім росіян із заздрістю розповів, що українська армія отримує багато допомоги від інших країн, а в Італії та Німеччині жителі можуть вмерти від холоду. Проте найбільше його здивувала допомага від Австралії. На його думку, там лише кенгуру живуть.

"Мобілізованих ставлять позаду нас, чеченців багато привезли, але у тил. Нічого нема, самі якось крутимось", - посаржився окупант.

Нагадаємо, що окупаційні війська так званих "Л/ДНР" обурені проведенням мобілізації у Росії. Бойовики скаржаться, що новоприбулі воюють без шоломів та бронежилетів.

Також окупанти потрапили в нове оточення на одній із ділянок фронту. Відступати росіянам заборонили.

Раніше стало відомо, що російські війська, які зараз воюють на території України, не вірять у те, що мобілізовані росіяни допоможуть їм на фронті.

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