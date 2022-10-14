Окупант скаржиться на великі втрати та бажання дезертувати, - перехоплення ГУР

Російський окупант розповів про серйозні втрати на Херсонському напрямку та заявив про бажання втекти з поля боя.

"Я все там же, у Миколаївській області. Хлопців моїх загинуло багато, яких я знав. От у мене дружина та троє дітей, живуть в службовій квартирі. Якби я міг на себе розраховувати, я подумав над тим, аби сісти до тюрми. Мене би давно тут не було вже", - заявив окупант.

Потім росіян із заздрістю розповів, що українська армія отримує багато допомоги від інших країн, а в Італії та Німеччині жителі можуть вмерти від холоду. Проте найбільше його здивувала допомага від Австралії. На його думку, там лише кенгуру живуть.

"Мобілізованих ставлять позаду нас, чеченців багато привезли, але у тил. Нічого нема, самі якось крутимось", - посаржився окупант.