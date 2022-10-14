Путін спробував виправдати мобілізацію в РФ і назвав терміни її завершення
Президент РФ Володимир Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
"Вже 222 тисячі чоловіків мобілізовано з 300 тисяч. Думаю, що протягом приблизно двох тижнів всі мобілізаційні заходи будуть завершені", - заявив Путін.
За словами російського диктатора, що на війні в Україні не вистачає одних контрактників ЗС РФ. Саме тому, було потрібно проведення мобілізації в Росії.
"Тримати лінію оборони у тисячу сто кілометрів виключно військами сформованими з контрактників майже неможливо", - сказав Путін.
Речник президента РФ Дмитро Пєсков окремо заявив, що "слова Путіна про терміни мобілізації означають, що через 2 тижні вона завершиться".
Нагадаємо, що 21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії.
Пізніше стало відомо, що мобілізовані росіяни продовжують бунти та відмовлятися виконувати накази свого командування на тлі поганих умов на полігонах.
Вже через кілька днів українські військові почали брати в полон перших призовників.
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