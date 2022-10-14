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Путін спробував виправдати мобілізацію в РФ і назвав терміни її завершення

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Росія, П'ятниця 14 жовтня 2022 16:07
Путін спробував виправдати мобілізацію в РФ і назвав терміни її завершення Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Президент РФ Володимир Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Вже 222 тисячі чоловіків мобілізовано з 300 тисяч. Думаю, що протягом приблизно двох тижнів всі мобілізаційні заходи будуть завершені", - заявив Путін.

За словами російського диктатора, що на війні в Україні не вистачає одних контрактників ЗС РФ. Саме тому, було потрібно проведення мобілізації в Росії.

"Тримати лінію оборони у тисячу сто кілометрів виключно військами сформованими з контрактників майже неможливо", - сказав Путін.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков окремо заявив, що "слова Путіна про терміни мобілізації означають, що через 2 тижні вона завершиться".

Нагадаємо, що 21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії.

Пізніше стало відомо, що мобілізовані росіяни продовжують бунти та відмовлятися виконувати накази свого командування на тлі поганих умов на полігонах.

Вже через кілька днів українські військові почали брати в полон перших призовників.

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