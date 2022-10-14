Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі плани дій української армії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головнокомандувача ЗСУ.

Під час розмови воєначальники обговорили оперативну ситуацію та плани подальших дій Сил оборони України, а також потенційні загрози з боку РФ та Білорусі. "Стратегічна ініціатива - у наших руках, тому головне не зупинятися. Підтримка діалогу та високого рівня військової співпраці з країнами-партнерами, як і взаємопов'язаність з їхніми збройними силами, залишаються нашими пріоритетами", - наголосив Залужний.