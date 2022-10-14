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Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі плани дій української армії

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Київ, П'ятниця 14 жовтня 2022 19:02
Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі плани дій української армії Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головнокомандувача ЗСУ.

Під час розмови воєначальники обговорили оперативну ситуацію та плани подальших дій Сил оборони України, а також потенційні загрози з боку РФ та Білорусі.

"Стратегічна ініціатива - у наших руках, тому головне не зупинятися. Підтримка діалогу та високого рівня військової співпраці з країнами-партнерами, як і взаємопов'язаність з їхніми збройними силами, залишаються нашими пріоритетами", - наголосив Залужний.

Раніше ми писали, що Залужний нагадав США про актуальні потреби України. За його словами, для боротьби з російською агресією Україні потрібні не лише системи протиповітряної оборони, а й артилерія.

Також повідомлялося, що Валерій Залужний 7 жовтня поспілкувався з генеральним інспектором Бундесверу Еберхардом Цорном. У ході телефонної розмови офіцери обговорили вишкіл підрозділів Збройних сил України.

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