Нові санкції проти Росії та візит кронпринца Норвегії в Україну: новини за 20 травня

Війна Росії проти України

Сили оборони України просунулися в Курській області та поблизу Борової та Торецька, повідомили аналітики ISW.

Україна та Чехія домовилися про співпрацю у підготовці українських пілотів F-16.

"Зеленський - сильний хлопець": Трамп зробив заяву про бажання України припинити війну

Журналіст запитав у президента США, чи робить Україна достатньо для досягнення припинення вогню. На що Трамп сказав, що йому потрібен час, щоб зробити висновки.

"Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні "так", ні "ні". Я думаю, Зеленський - сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається...", - заявив Трамп.

У Херсоні росіяни скинули вибухівку на пасажирський автобус, є поранені

Як повідомили в Херсонській МВА, автобус було атаковано у Дніпровському районі міста. Внаслідок скиду вибухівки транспорт отримав суттєві пошкодження.

Відомо про двох постраждалих: жінка та чоловік отримали мінно-вибухові травми й контузії. Зазначається, що через високу активність дронів у Херсоні тимчасово скорочено маршрути до проспекту Незалежності.

Трамп допустив можливість виходу США з переговорів щодо війни в Україні, назвав умову

За словами президента США, під час розмови з Путіним, він запитав диктатора: "Коли ми закінчимо це кровопролиття (війну в Україні, - ред.), цю криваву баню?"

Трамп заявив, що Штати можуть "відійти" від переговорів, якщо Білий дім вважатиме, що не може допомогти, оскільки в питанні врегулювання повномасштабної війни задіяні "дуже великі его".

"Кажу вам, задіяні великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, а їм доведеться продовжувати", - додав глава Білого дому.

Три країни пригрозили Ізраїлю санкціями через наступ у Газі. Нетаньяху відповів

Канада, Франція та Велика Британія спільно засудили новий масштабний наступ Ізраїлю в Секторі Газа. Лідери країн попередили, що можуть запровадити санкції, якщо Ізраїль не припинить операцію. Також Тель-Авів закликають розблокувати постачання гуманітарної допомоги до анклаву.

На цю заяву відреагував ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу. Він заявив, що ці країни "винагороджують тероризм".

Парламент Угорщини схвалив законопроект про вихід з МКС

Парламент Угорщини проголосував за початок процедури виходу країни з Міжнародного кримінального суду (МКС), який уряд премʼєр-міністра Віктора Орбана назвав "інструментом політичного тиску". За відповідний законопроєкт проголосували 134 депутати, проти - 37.

Рішення Угорщини вже викликало стурбованість у президії Асамблеї держав-учасниць МКС. Угорщина була серед засновників Суду та ратифікувала Римський статут ще у 2001 році. Згідно з процедурою, вихід країни з МКС набуде чинності через рік після офіційного письмового повідомлення, надісланого Генеральному секретарю ООН.

Кронпринц Норвегії прибув в Україну з першим візитом

Кронпринц Норвегії Хокон 20 травня здійснив візит до України. Він відвідав Київ разом із міністром енергетики Норвегії Тер’є Осланд.

Таким чином, це перший візит представника королівської родини Норвегії в Україну за час повномасштабної війни та загалом з 2008 року, коли у Києві гостювала кронпринцеса Метте-Маріт.

Європейський союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії

Про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас. За її словами, пакет охоплює майже 200 кораблів так званого російського "тіньового флоту".

"Нові заходи також спрямовані на вирішення гібридних загроз та прав людини. Проти Росії готуються додаткові санкції. Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь",- зазначила вона.

В Іспанії по всій країні вийшли з ладу всі мережі мобільного зв'язку - у країні немає мобільного зв'язку та інтернету

Як пише видання LBC, збій торкнувся багатьох операторів, включно з Movistar, Vodafone і Orange. Значно постраждали такі міста, як Мадрид, Барселона, Валенсія і Севілья. Таким чином, це вже другий великий збій інфраструктури в Європі менш ніж за місяць.

Ймовірна причина проблеми - збій у системі Telefónica, яка є оператором більшості мобільних мереж Іспанії. Повідомляється, що компанія провела оновлення мережі, яке пішло не за планом, що призвело до відключення електроенергії по всій країні для мільйонів мешканців Іспанії.

Путін під час розмови з Трампом скаржився на Україну

Російський диктатор Володимир Путін під час вчорашньої розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Україна буцімто "атакувала" Москву напередодні "Дня Перемоги".

Також, як нафантазував Путін, нібито було попереджено і "загрози вчинення терактів" у центрі російської столиці - в районі Кремля та Червоної площі. Диктатор каже, що це були так звані намагання "залякати" лідерів, які приїхали на 9 травня на парад до Москви.

Зеленський заявив про готовність до наступних прямих перемовин з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та партнери обговорили деталі та ідеї з учорашньої розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. На його думку, важливо, щоб Америка була й надалі учасницею процесу наближення миру.

"Ми говоримо з партнерами про наступні зустрічі з росіянами – прямі перемовини, до яких Україна абсолютно готова, і в будь-якому форматі, який дасть результат. Я вдячний усім, хто нам допомагає", - сказав Зеленський.