Кронпринц Норвегії прибув в Україну з першим візитом
До Києва у вівторок, 20 травня, вперше прибув кронпринц Норвегії Гокон. Це також перший член королівської родини Норвегії за майже 20 років, який відвідав Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Норвегії.
Як заявили в уряді Норвегії, візит є вираженням рішучої та постійної підтримки Норвегією українського уряду та народу. Зазначається, що кронпринца супроводжує міністр енергетики Тер'є Осланд.
"Під час свого візиту до України кронпринц зустрінеться з представниками української влади та норвезькими партнерами, а також відвідає проєкти, які отримали підтримку в рамках програми Нансена", - йдеться у повідомленні.
Як пише NRK, Гокон прибув потягом та висадився "на станції за межами столиці". Першим пунктом візиту був меморіал пам'яті “Ангели Перемоги” в Мощуні. Кронпринц поклав до нього пам'ятний вінок.
"Ми дуже вражені їхньою стійкістю і здатністю вистояти", - сказав Гокон про українців.
Варто зауважити, що це - перший візит представника королівської родини Норвегії в Україну за час повномасштабної війни та загалом з 2008 року. Тоді у Київ відвідувала кронпринцеса Метте-Маріт.
Допомога Норвегії
Нагадаємо, що Норвегія надає Україні військову допомогу, зокрема, приєдналася до авіаційної коаліції.
Перші винищувачі F-16 від партнерів Україна отримала влітку минулого року. Спочатку про це писали західні ЗМІ, але через кілька днів інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.
Україна також отримала від Норвегії системи ППО, артилерію, бронетехніку та ракети. А прем'єр-міністр країни оголосив, що Норвегія надасть Україні 3,5 мільярда євро у 2025 році для підтримки її потреб.
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