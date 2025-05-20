Кронпринц Норвегії прибув в Україну з першим візитом

До Києва у вівторок, 20 травня, вперше прибув кронпринц Норвегії Гокон. Це також перший член королівської родини Норвегії за майже 20 років, який відвідав Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Норвегії.

Як заявили в уряді Норвегії, візит є вираженням рішучої та постійної підтримки Норвегією українського уряду та народу. Зазначається, що кронпринца супроводжує міністр енергетики Тер'є Осланд.

"Під час свого візиту до України кронпринц зустрінеться з представниками української влади та норвезькими партнерами, а також відвідає проєкти, які отримали підтримку в рамках програми Нансена", - йдеться у повідомленні.

Як пише NRK, Гокон прибув потягом та висадився "на станції за межами столиці". Першим пунктом візиту був меморіал пам'яті “Ангели Перемоги” в Мощуні. Кронпринц поклав до нього пам'ятний вінок.

"Ми дуже вражені їхньою стійкістю і здатністю вистояти", - сказав Гокон про українців.

Варто зауважити, що це - перший візит представника королівської родини Норвегії в Україну за час повномасштабної війни та загалом з 2008 року. Тоді у Київ відвідувала кронпринцеса Метте-Маріт.

Допомога Норвегії

Нагадаємо, що Норвегія надає Україні військову допомогу, зокрема, приєдналася до авіаційної коаліції.

Перші винищувачі F-16 від партнерів Україна отримала влітку минулого року. Спочатку про це писали західні ЗМІ, але через кілька днів інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.