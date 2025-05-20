Україна та Чехія домовилися про співпрацю у підготовці українських пілотів F-16

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 20 травня, зустрівся із чеським колегою Петером Фіалою в Ужгороді. Зокрема, домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, під час зустрічі з Фіалою обговорили широке коло питань: безпека, економічна співпраця, європейська інтеграція України та відновлення нашої держави.

"Чехія перебуває в авангарді санкційної політики проти агресора. Розраховуємо на подальше посилення санкцій, а також перекриття усіх обхідних шляхів уникнення санкційних обмежень. Вітаємо прийняття 17-го пакета санкцій у ЄС. Також наполягаємо на повній конфіскації знерухомлених на Заході російських активів", - зазначив він.

Обидва прем'єри підтвердили важливість подальшого збільшення військової, фінансової, економічної та гуманітарної допомоги Україні.

"Будемо зміцнювати інтеграцію української та чеської оборонних індустрій. Крім того, домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16", - додав Шмигаль.

Також чеська сторона всіляко сприятиме євроінтеграції України. Це, зокрема, консультативна допомога під час передвступних переговорів.

Окрім того, Шмигаль та Фіала домовилися активізувати двосторонню торгівлю, співпрацю в енергетиці, аграрному секторі, транспорті, медицині та відбудові.

"Впевнений, що Україна та Чехія й надалі разом успішно відповідатимуть на численні безпекові, економічні, інтеграційні виклики. Разом зробимо усе можливе, щоб майбутнє було мирним і стабільним для українського й чеського народів", - зазначив український прем'єр.