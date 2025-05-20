Україна та Чехія домовилися про співпрацю у підготовці українських пілотів F-16
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 20 травня, зустрівся із чеським колегою Петером Фіалою в Ужгороді. Зокрема, домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів винищувачів F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дениса Шмигаля.
За словами Шмигаля, під час зустрічі з Фіалою обговорили широке коло питань: безпека, економічна співпраця, європейська інтеграція України та відновлення нашої держави.
"Чехія перебуває в авангарді санкційної політики проти агресора. Розраховуємо на подальше посилення санкцій, а також перекриття усіх обхідних шляхів уникнення санкційних обмежень. Вітаємо прийняття 17-го пакета санкцій у ЄС. Також наполягаємо на повній конфіскації знерухомлених на Заході російських активів", - зазначив він.
Обидва прем'єри підтвердили важливість подальшого збільшення військової, фінансової, економічної та гуманітарної допомоги Україні.
"Будемо зміцнювати інтеграцію української та чеської оборонних індустрій. Крім того, домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16", - додав Шмигаль.
Також чеська сторона всіляко сприятиме євроінтеграції України. Це, зокрема, консультативна допомога під час передвступних переговорів.
Окрім того, Шмигаль та Фіала домовилися активізувати двосторонню торгівлю, співпрацю в енергетиці, аграрному секторі, транспорті, медицині та відбудові.
"Впевнений, що Україна та Чехія й надалі разом успішно відповідатимуть на численні безпекові, економічні, інтеграційні виклики. Разом зробимо усе можливе, щоб майбутнє було мирним і стабільним для українського й чеського народів", - зазначив український прем'єр.
F-16 для України
Нагадаємо, у 2023 році Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію, метою якої стала передача Україні бойових літаків F-16. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16.
У 2024 році в Україну прибули перші винищувачі F-16 від партнерів. Водночас наразі невідомо, скільки саме літаків отримала Україна. Перші F-16 Україні передали Нідерланди та Данія.
У березні цього року Зеленський повідомив, що в Україну прибула нова партія винищувачів F-16.
Також відомо, що Бельгія передасть Україні 30 винищувачів до кінця 2028 року.
А на початку квітня головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі розповів, що до передачі Україні готують додаткові F-16. При цьому яка саме країна планує постачання - він не уточнював.
Окрім того, нещодавно видання TWZ повідомляло, що США відправили в Україну списані літаки F-16. Такі винищувачі використовуватимуть для запчастин.
Також нещодавно стало відомо, що Чехія разом з партнерами з "коаліції рішучих" проводитиме навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та L-39.
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