Зеленський заявив про готовність до наступних прямих перемовин з Росією

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

За його словами, Україна та партнери обговорили деталі та ідеї з учорашньої розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. На його думку, важливо, щоб Америка була й надалі учасницею процесу наближення миру.

Адже саме Америки бояться в Росії, і США можуть вплинути на російського диктатора Володимира Путіна.

"Ми говоримо з партнерами про наступні зустрічі з росіянами – прямі перемовини, до яких Україна абсолютно готова, і в будь-якому форматі, який дасть результат. Я вдячний усім, хто нам допомагає", - сказав Зеленський.

Розмова Трампа з Путіним

Вчора американський президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Детально про розмову Трампа та Путіна - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Пізніше Трамп розповів, що мав подвійну розмову із Зеленським - до того, як зателефонував Путіну та після. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.