Зеленський заявив про готовність до наступних прямих перемовин з Росією
Україна обговорює з партнерами наступні прямі перемовини з Російською Федерацією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
За його словами, Україна та партнери обговорили деталі та ідеї з учорашньої розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. На його думку, важливо, щоб Америка була й надалі учасницею процесу наближення миру.
Адже саме Америки бояться в Росії, і США можуть вплинути на російського диктатора Володимира Путіна.
"Ми говоримо з партнерами про наступні зустрічі з росіянами – прямі перемовини, до яких Україна абсолютно готова, і в будь-якому форматі, який дасть результат. Я вдячний усім, хто нам допомагає", - сказав Зеленський.
Розмова Трампа з Путіним
Вчора американський президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Детально про розмову Трампа та Путіна - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Пізніше Трамп розповів, що мав подвійну розмову із Зеленським - до того, як зателефонував Путіну та після. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Переговори України та Росії у Стамбулі
У п'ятницю, 16 травня у Стамбулі, Туреччина, пройшли перші за довгий час прямі переговори між Росією та Україною.
За даними ЗМІ, під час діалогу російська делегація озвучила вимоги, які стосуються:
- "нейтралітету" України,
- відмова він репарацій,
- прав російськомовних,
- "визнання" окупації українських територій,
- відвід ЗСУ з низки областей для негайного припинення вогню.
За словами Зеленського, Київ наразі обговорює з партнерами можливість нових переговорів з Росією. У якості локації розглядають три країни.
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