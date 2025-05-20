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"Зеленський - сильний хлопець": Трамп зробив заяву про бажання України припинити війну

Вівторок 20 травня 2025 08:55
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"Зеленський - сильний хлопець": Трамп зробив заяву про бажання України припинити війну Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна готова припинити вогонь. Але наразі він не може оцінити чи є зусилля Києва достатніми для досягнення такої мети.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами на брифінгу у Білому домі.

"Я сказав: українці готові до припинення вогню. Вони готові до мирних переговорів", - заявив Трамп.

Журналіст запитав у Трампа, чи робить Україна достатньо, щоб цього досягти, президент США сказав, що йому потрібен час, щоб зробити висновки.

"Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні "так", ні "ні". Я думаю, Зеленський - сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це питання через два тижні чи чотири тижні. Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче вирішити цю проблему", - сказав Трамп.

Трамп телефонував Путіну та Зеленському

Вчора президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, та подвійно розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

За даними ЗМІ, Трамп телефонував Зеленському перед та після розмови з Путіним.

Поговоривши з диктатором Трамп заявив, що Російська Федерація та Україна мають негайно розпочати переговори про припинення вогню та завершення війни.

Детально про розмову Трампа та Путіна - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також, за словами Трампа, він мав продуктивну розмову із Зеленським. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім цього РБК-Україна пояснило, навіщо Трамп дзвонив Путіну і що про це каже Зеленський.

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"Зеленський - сильний хлопець": Трамп зробив заяву про бажання України припинити війну
"Зеленський - сильний хлопець": Трамп зробив заяву про бажання України припинити війну
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