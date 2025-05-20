По всій Іспанії зник мобільний зв'язок: постраждали Movistar, Vodafone і Orange

В Іспанії сьогодні по всій країні вийшли з ладу всі мережі мобільного зв'язку - у країні немає мобільного зв'язку та інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LBC.

Як пише видання, збій торкнувся багатьох операторів, включно з Movistar, Vodafone і Orange.

Значно постраждали такі міста, як Мадрид, Барселона, Валенсія і Севілья. Це вже другий великий збій інфраструктури в Європі менш ніж за місяць.

Абоненти не можуть здійснювати дзвінки, отримувати смс або користуватися мобільним зв'язком в результаті відключення. Згідно з даними DownDetector проблеми почались близько 5 ранку за місцевим часом.

Відключення також вплинуло на телефонні лінії екстрених служб, оскільки загальноєвропейський номер екстреної допомоги 112 став недоступним у деяких частинах Іспанії.

Ймовірна причина проблеми - збій у системі Telefónica, яка є оператором більшості мобільних мереж Іспанії. Повідомляється, що компанія провела оновлення мережі, яке пішло не за планом, що призвело до відключення електроенергії по всій країні для мільйонів мешканців Іспанії.