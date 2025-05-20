Три країни пригрозили Ізраїлю санкціями через наступ у Газі. Нетаньяху відповів

Канада, Велика Британія та Франція виступили зі спільною заявою, у якій засудили нову хвилю бойових дій Ізраїлю в Секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віповідну заяву трьох країн.

Лідери країн попередили, що можуть запровадити санкції, якщо прем’єр Біньямін Нетаньяху не припинить наступ і не забезпечить доступ до гуманітарної допомоги.

У документі зазначається, що дії Ізраїлю щодо переміщення мирного населення суперечать міжнародному праву.

Також йдеться про "неприйнятну" відмову ізраїльського уряду забезпечити гуманітарні потреби цивільних.

"Ізраїль повинен припинити поселення, які є незаконними і підривають життєздатність палестинської держави і безпеку як ізраїльтян, так і палестинців. Ми без вагань вживатимемо подальших заходів, включаючи цілеспрямовані санкції", - йдеться у заяві.

Канада, Велика Британія і Франція підтримали зусилля США, Катару та Єгипту щодо перемир’я, звільнення заручників і створення Палестинської держави як політичного рішення конфлікту.

"Ми продовжуватимемо працювати з Палестинською автономією, регіональними партнерами, Ізраїлем та Сполученими Штатами, щоб досягти консенсусу щодо домовленостей щодо майбутнього Гази, ґрунтуючись на арабському плані", - зазначено спільній заяві.

У відповідь Нетаньяху заявив, що ці країни "винагороджують тероризм" і закликав лідерів Європи підтримати план президента США Дональда Трампа, який передбачає ізраїльський контроль над Газою.