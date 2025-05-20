Угорщина схвалила законопроект про вихід з МКС, назвавши суд "політичним"
Сьогодні парламент Угорщини проголосував за початок процедури виходу країни з Міжнародного кримінального суду (МКС), який уряд премʼєр-міністра Віктора Орбана назвав "інструментом політичного тиску".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Це рішення було ухвалене після візиту премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Будапешта, на якого МКС раніше видав ордер на арешт.
У документі, який вніс віце-премʼєр Жолт Шемʼєн, йдеться, що Угорщина "рішуче відкидає використання міжнародних організацій, зокрема кримінальних судів, як інструментів політичного впливу".
За відповідний законопроєкт проголосували 134 депутати, проти - 37.
Орбан ще у квітні звинуватив МКС у втраті незалежності та дотримання принципу верховенства права. Уряд також розкритикував ордер на арешт Нетаньяху, назвавши його "зухвалим".
Рішення Угорщини вже викликало стурбованість у президії Асамблеї держав-учасниць МКС. Угорщина була серед засновників Суду та ратифікувала Римський статут ще у 2001 році.
Згідно з процедурою, вихід країни з МКС набуде чинності через рік після офіційного письмового повідомлення, надісланого Генеральному секретарю ООН.
Нагадаємо, Біньямін Нетаньягу, якого МКС звинувачує у ймовірних воєнних злочинах у секторі Гази, відкинув усі звинувачення.
Сам ізраїльський премʼєр назвав рішення Будапешта "сміливим і принциповим кроком".
Вихід Угорщини з МКС
Відомо, що розмови про вихід з МКС велися в Будапешті ще одразу після інавгурації Трампа. За даними видання, з того моменту уряд чекав дій Трампа стосовно суду. І коли він заявив, що накладе санкції на Гаазький суд через ордер на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, то "угорський уряд сприйняв це як зелений сигнал".
Зауважимо, що після того, як Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду, на подію відреагували уряди десятків країн по всьому світу, ставши на захист суду.
Водночас, 2 квітня, до Угорщини приїзджав ізраїльський премʼєр Ізраїлю Нетаньягу попри ордер на арешт від МКС виданий Міжнародним кримінальним судом.
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