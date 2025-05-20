Угорщина схвалила законопроект про вихід з МКС, назвавши суд "політичним"

Сьогодні парламент Угорщини проголосував за початок процедури виходу країни з Міжнародного кримінального суду (МКС), який уряд премʼєр-міністра Віктора Орбана назвав "інструментом політичного тиску".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це рішення було ухвалене після візиту премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Будапешта, на якого МКС раніше видав ордер на арешт.

У документі, який вніс віце-премʼєр Жолт Шемʼєн, йдеться, що Угорщина "рішуче відкидає використання міжнародних організацій, зокрема кримінальних судів, як інструментів політичного впливу".

За відповідний законопроєкт проголосували 134 депутати, проти - 37.

Орбан ще у квітні звинуватив МКС у втраті незалежності та дотримання принципу верховенства права. Уряд також розкритикував ордер на арешт Нетаньяху, назвавши його "зухвалим".

Рішення Угорщини вже викликало стурбованість у президії Асамблеї держав-учасниць МКС. Угорщина була серед засновників Суду та ратифікувала Римський статут ще у 2001 році.

Згідно з процедурою, вихід країни з МКС набуде чинності через рік після офіційного письмового повідомлення, надісланого Генеральному секретарю ООН.

Нагадаємо, Біньямін Нетаньягу, якого МКС звинувачує у ймовірних воєнних злочинах у секторі Гази, відкинув усі звинувачення.

Сам ізраїльський премʼєр назвав рішення Будапешта "сміливим і принциповим кроком".