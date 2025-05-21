Новые санкции против России и визит кронпринца Норвегии в Украину: новости за 20 мая

Война России против Украины

Силы обороны Украины продвинулись в Курской области и вблизи Боровой и Торецка, сообщили аналитики ISW.

Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов F-16.

"Зеленский - сильный парень": Трамп сделал заявление о желании Украины прекратить войну

Журналист спросил у президента США, делает ли Украина достаточно для достижения прекращения огня. На что Трамп сказал, что ему нужно время, чтобы сделать выводы.

"Я бы лучше сказал вам примерно через две недели, потому что не могу сказать ни "да", ни "нет". Я думаю, Зеленский - сильный парень. И с ним нелегко иметь дело. Но я думаю, что он хочет остановиться. Это очень плохая вещь, то, что там происходит...", - заявил Трамп.

В Херсоне россияне сбросили взрывчатку на пассажирский автобус, есть раненые

Как сообщили в Херсонской МВА, автобус был атакован в Днепровском районе города. В результате сброса взрывчатки транспорт получил существенные повреждения.

Известно о двух пострадавших: женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы и контузии. Отмечается, что из-за высокой активности дронов в Херсоне временно сокращены маршруты до проспекта Независимости.

Трамп допустил возможность выхода США из переговоров по войне в Украине, назвал условие

По словам президента США, во время разговора с Путиным, он спросил диктатора: "Когда мы закончим это кровопролитие (войну в Украине, - ред.), эту кровавую баню?"

Трамп заявил, что Штаты могут "отойти" от переговоров, если Белый дом посчитает, что не может помочь, поскольку в вопросе урегулирования полномасштабной войны задействованы "очень большие эго".

"Говорю вам, задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, а им придется продолжать", - добавил глава Белого дома.

Три страны пригрозили Израилю санкциями из-за наступления в Газе. Нетаньяху ответил

Канада, Франция и Великобритания совместно осудили новое масштабное наступление Израиля в Секторе Газа. Лидеры стран предупредили, что могут ввести санкции, если Израиль не прекратит операцию. Также Тель-Авив призывают разблокировать поставки гуманитарной помощи в анклав.

На это заявление отреагировал израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что эти страны "вознаграждают терроризм".

Парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе из МУС

Парламент Венгрии проголосовал за начало процедуры выхода страны из Международного уголовного суда (МУС), который правительство премьер-министра Виктора Орбана назвало "инструментом политического давления". За соответствующий законопроект проголосовали 134 депутата, против - 37.

Решение Венгрии уже вызвало обеспокоенность у президиума Ассамблеи государств-участников МУС. Венгрия была среди основателей Суда и ратифицировала Римский статут еще в 2001 году. Согласно процедуре, выход страны из МУС вступит в силу через год после официального письменного уведомления, направленного Генеральному секретарю ООН.

Кронпринц Норвегии прибыл в Украину с первым визитом

Кронпринц Норвегии Хокон 20 мая совершил визит в Украину. Он посетил Киев вместе с министром энергетики Норвегии Терье Осланд.

Таким образом, это первый визит представителя королевской семьи Норвегии в Украину за время полномасштабной войны и вообще с 2008 года, когда в Киеве гостила кронпринцесса Метте-Марит.

Европейский союз одобрил 17-й пакет санкций против России

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. По ее словам, пакет охватывает почти 200 кораблей так называемого российского "теневого флота".

"Новые меры также направлены на решение гибридных угроз и прав человека. Против России готовятся дополнительные санкции. Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче будет наш ответ",- отметила она.

В Испании по всей стране вышли из строя все сети мобильной связи - в стране нет мобильной связи и интернета

Как пишет издание LBC, сбой коснулся многих операторов, включая Movistar, Vodafone и Orange. Значительно пострадали такие города, как Мадрид, Барселона, Валенсия и Севилья. Таким образом, это уже второй крупный сбой инфраструктуры в Европе менее чем за месяц.

Вероятная причина проблемы - сбой в системе Telefónica, которая является оператором большинства мобильных сетей Испании. Сообщается, что компания провела обновление сети, которое пошло не по плану, что привело к отключению электроэнергии по всей стране для миллионов жителей Испании.

Путин во время разговора с Трампом жаловался на Украину

Российский диктатор Владимир Путин во время вчерашнего разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина якобы "атаковала" Москву накануне "Дня Победы".

Также, как нафантазировал Путин, якобы были предупреждены и "угрозы совершения терактов" в центре российской столицы - в районе Кремля и Красной площади. Диктатор говорит, что это были так называемые попытки "запугать" лидеров, которые приехали на 9 мая на парад в Москву.

Зеленский заявил о готовности к следующим прямым переговорам с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и партнеры обсудили детали и идеи из вчерашнего разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По его мнению, важно, чтобы Америка была и в дальнейшем участницей процесса приближения мира.

"Мы говорим с партнерами о следующих встречах с россиянами - прямые переговоры, к которым Украина абсолютно готова, и в любом формате, который даст результат. Я благодарен всем, кто нам помогает", - сказал Зеленский.