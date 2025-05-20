ЗСУ просунулися в Курській області, біля Борової та Торецька: карти ISW

Сили оборони України нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Борової та Торецька. Між тим російські загарбники тиснуть поблизу Часового Яру, Торецька та Новопавлівки, а також на Курщині.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на оприлюднений 20 травня звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Нещодавно Сили оборони України просунулися у Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 травня, показують, що ЗСУ просунулися на південній околиці Тьоткіно (на південний захід від Глушкового).

Між тим на даному напрямку також спостерігається просування й з боку військ РФ. Як показують геолокаційні кадри від 19 травня, росармія просунулися до міжнародного пункту пропуску на південний схід від Тьоткіно.

Російські "воєнкор" стверджували, що ЗСУ начебто безуспішно наступали на Тьотькіно і Новий Путь (на південний захід від Глушкового і на схід від Тетькіно).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 19 травня заявив, що північнокорейські війська більше не ведуть штурмів на Курському напрямку, а війська РФ лише "епізодично" розгортають контингент КНДР на території Росії.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземну активність на північному заході Бєлгородської області 19 травня.

Операція РФ - "Північна вісь"

Російські окупанти 19 травня продовжували наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися.

19 травня речник Сіверського угруповання військ ЗСУ Вадим Мисник повідомив, що РФ накопичує сили в Курській області та продовжує наступати невеликими групами піхоти вздовж міжнародного кордону між Сумською та Курською областями.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники продовжували обмежені наземні атаки на півночі Харківської області 19 травня, але успіху не мали.

18 і 19 травня війська РФ штурмували в районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів. 18 травня російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували поблизу Липців.

Операція РФ №2 - Луганська область

19 травня російські окупанти продовжували наступати на Куп’янському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували вздовж міжнародного кордону в районі Строївки та в районі Кутківки 18 і 19 травня.

Речник української бригади, яка діяла на Куп’янському напрямку, повідомив, що росіяни зменшили чисельність своїх піхотних штурмових груп з 5-6 до 2-3 осіб, і що ворог продовжує надавати перевагу використанню під час штурму баггі, мотоциклів і всюдиходів (квадроциклів) над бронетехнікою.

Голова Куп'янської райвійськадміністрації Андрій Канашевич заявив, що російські окупанти збільшили кількість і розмах авіаційних і артилерійських ударів по Куп'янському району.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська використовували безпілотники "Шахед", які зазвичай використовують для завдання дальніх ударів по тилових районах України, - для ударів по цілях ЗСУ на Куп’янському напрямку.

Нещодавно українські захисники просунулися на напрямку Борової. Як показують оприлюднені травня геолокаційні кадри, ЗСУ просунулися на захід від Сергіївки (на схід від Борової).

18 і 19 травня війська РФ атакували в районі Нової Кругляківки, наступали в напрямку Копанок, в районі Твердохлібового, Новосергіївки та Ольгівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 травня, показують, що російські окупанти вранці 14 травня здійснили механізований і моторизований штурм на північний схід від Стельмахівки за допомогою 3 мотоциклів, 2 легких броньованих машин і 1 танка.

19 травня російські загарбники продовжили наступати на Лиманському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували в напрямку Новомихайлівки, Рідкодуба, Липового, Нового Миру, Карпівки та Зеленої Долини, наступали біля Ямполівки, Глущенкового, Колодязів та біля Торського 18 і 19 травня.

Командир бригади ЗСУ, яка діяла на Лиманському напрямку, спростував заяви Росії від 15 травня про начебто "захоплення" росармією Торського, повідомивши, що путінські війника не закріпили стійких позицій у центрі селища, і що ЗСУ контролюють увесь населений пункт.

Командир української бригади повідомив, що росіяни намагаються увійти в Торське ударними групами по два-три солдати, і що ЗСУ вбивають або поранюють 80-90 % цих груп.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські окупанти 19 травня продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського.

Російські загарбникии нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 травня, показують, що росіяни просунулися в південній частині міста та на південний схід від Озарянівки (на південний схід від Часового Яру).

18 і 19 травня війська РФ атакували біля самого Часового Яру, в напрямку Майського, в районі Озарянівки, Курдюмівки, Білої Гори і в напрямку Ступочок.

Сили оборони України нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Як показують геолокаційні кадри, опубліковані 18 травня, ЗСУ просунулися вздовж залізниці на південний схід від Диліївки (на північний схід від Торецька).

При цьому на Торецькому напрямку просунулися й російські загарбники. Геолокаційні кадри від 19 травня показують, що війська РФ просунулися на північний захід від Торецька.

Війська РФ атакували під самим Торецьком, біля Диліївки, Дружби, в районі Нової Полтавки і Старої Миколаївки, наступали на Шевченко Перше і Зорю, атакували в районі Новоспаського і наступали на Яблунівку і Попів Яр 18 і 19 травня.

Російський "воєнкор" заявив, що Сили оборони України контратакували біля Старої Миколаївки та Гнатівки.

Міністерство оборони Росії заявило 19 травня про захоплення Новооленівки (на захід від Торецька), але в ISW спостерігали геолокаційні кадри, які вказують на те, що росіяни окупували цей населений пункт ще 16 травня.

19 травня російський блогер заявив, що війська РФ, які діють поблизу Романівки, начебто перекрили наземні лінії зв’язку ЗСУ, які використовувалися для постачання сил в Зорі, Гнатівці та Старій Миколаївці. "Воєнкор" стверджував, що ЗСУ між Новооленівкою та Торецьком можуть здійснювати матеріально-технічне забезпечення лише ґрунтовою дорогою з Олександро-Калинового.

Російські окупанти 19 травня продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але не просунулися.

18 і 19 травня війська РФ атакували в районі Малинівки і Єлизаветівки, Миролюбівки і Новоторецького, Лисівки, Даченського і Звірового, Удачного і Котлиного.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні кадри від 19 травня показують, що війська РФ просунулися на північ від Котлярівки (на схід від Новопавлівки).

Російські загарбники наступали в районі Новоолександрівки, в напрямку Муравки, біля Котлярівки, Троїцького і Горіхового 18 і 19 травня. Російський блогер стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу Новомиколаївки та Новосергіївки (на північний схід від Новопавлівки).

Російські загарбники 19 травня продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але успіху не мали. Війська РФ 18 і 19 травня атакували в районі Андріївки, Костянтинополя, Багатира, Одрадного. Російські блогери стверджували, що ЗСУ контратакували поблизу Одрадного та Багатира.

19 травня речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що ЗСУ утримують позиції в Багатирі та відкинули російські війська до дороги Н-15 Багатир - Комар на південь від Багатиря.

19 травня речник українського оперативно-тактичного угруповання "Вугледар" Олексій Бєльський заявив, що ЗСУ утримують позиції в Багатирі, Костянтинополі, Андріївці (на захід від Курахова) і Розливі (на південний захід від Курахова), незважаючи на заяву Міноборони Росії про начебто захоплення цих населених пунктів.

Російські окупанти 19 травня атакували на Великоновосілкському напрямку, але не просунулися.

Війська РФ наступали на Комар, атакували біля Привільного, Вільного Поля, Шевченка, Рівнополя, Новополя і Зеленого Поля 18 і 19 травня. Російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували біля Зеленого Поля та Новополя.

"Південна вісь"

Російські війська 19 травня продовжували наступальні дії на Запорізькому напрямку, але не просунулися.

18 і 19 травня війська РФ атакували на південний схід від Оріхова в напрямку Малої Токмачки, на південь від Оріхова в напрямку Новоданилівки, на південний захід від Оріхова біля Степового та на північний захід від Оріхова в напрямку Лук’янівського.

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку 18 і 19 травня, але просунутися не змогли.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 19 травня поінформували, що з початку доби на фронті відбулося 156 боїв.

Відтак можна констатувати збільшення боєзіткнень у порівнянні з добою-двома раніше, коли у відповідний часовий проміжок фіксувалося 130 та 131 боїв відповідно.

Також у військовому командуванні розповіли, що російські окупанти досі концентрують найбільнші зусилля щодо штурмів та атак на Покровському напрямку.