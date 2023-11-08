Нові NASAMS для України та анонс відставки одного з міністрів: новини за 7 листопада

Війна Росії проти України: останні новини

Зеленський заявив, що Україна отримала додаткові NASAMS. Вже стали на бойове чергування

Україна отримала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Вони вже стали на бойове чергування та будуть гарним підсиленням ППО напередодні зими.

"Отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу. На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими", - розповів президент Володимир Зеленський.

Коментуючи ситуацію на фронті, президент зазначив, що бойові дії тривають на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні.

"Заслухали дані розвідок щодо ситуації на ТОТ, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ. Служба безпеки відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи", - додав Зеленський.

У Раді анонсували відставку одного з міністрів

Цього тижня Верховна рада відправить у відставку одного з міністрів. Кандидатом на звільнення став міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Анонсую на цьому тижні звільнення одного з міністрів Кабінету міністрів", - написав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.у своєму Telegram-каналі.

Арахамія не назвав ім'я міністра, але, за словами іншого нардепа - Ярослава Железняка (фракція "Голос"), - уряд залишить міністр спорту Вадим Гутцайт.

Рада може легалізувати медичний канабіс найближчим часом: названі терміни

Верховна рада може ухвалити закон про медичний канабіс найближчим часом. Це може відбутися вже цього місяця.

За словами голови парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, урядовий законопроект про легалізацію медичного канабісу №7457 на парламентському комітеті 4 листопада був повністю підтриманий до ухвалення в другому читанні з усіма комітетськими поправками.

"Враховані всі зауваження МВС, громадських та пацієнтських організацій. На думку комітету та на думку експертів, цей проект закону найбільш збалансований з тих редакцій, які потрапляли до залу Верховної ради", - каже Радуцький.

Він очікує, що найдуться окремі депутати, які намагатимуться "збити" цей закон.

"Проте водночас припускаю, що цього місяця він уже може бути ухвалений", - повідомив Радуцький.

Отримав чіткий сигнал. Кулеба натякнув на позитивний звіт Єврокомісії щодо України

Європейська комісія дала чіткий сигнал, що Україна рухається до відкриття переговорів щодо членства у Євросоюзі.

"Я не можу вдаватися в деталі... Але чіткий сигнал, який я отримав від усіх співрозмовників, завтра на засіданні Єврокомісії прийматимуть остаточне рішення, такий - Україна рухається до рішення Європейської ради у грудні цього року про відкриття переговорів", - розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів у Єврокомісії.

Він зазначив, що якщо не трапиться жодних форсмажорів, то вступні переговори розпочнуться у грудні. Для цього в Україні та Євросоюзі є політична воля.

При цьому Кулеба прокоментував чутки про те, що наша країна виконала лише чотири з семи рекомендацій ЄК для відкриття вступних переговорів. За його словами, Єврокомісія "не мислить такими категоріями як одна з семи або дві з семи".

"Суть у кінцевому результаті. Коли ми концентруємося на тому, скільки рекомендацій виконала Україна, ми відводимо дискусію від головного - є результат чи ні. У мене є підстави вважати, що результат буде", - наголосив міністр.

Зеленський ввів санкції проти компаній, пов'язаних з олігархом Фрідманом

Президент України Володимир Зеленський вчора, 7 листопада, ввів санкції проти дев'яти юридичних осіб. Частина з них пов'язана з російським олігархом Михайлом Фрідманом.

Зазначається, що Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 листопада 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Пропозиції про введення санкцій внесла Служба безпеки України. Під санкціями опинилися наступні компанії:

Sogeral Foundation;

Haberfield Limited;

Alfa Finance Holdings Limited;

Erasmony Limited;

Rissa Investments Limited;

International Distribution Systems Limited;

Slavisilla Holdings Limited;

CTF Holdings S.A.;

Dendar Investment Fund Limited.

Компанії зареєстровані на Кіпрі, в Ліхтенштейні та Люксембурзі. Частина компаній потрапили під обмеження на 10 років, інша частина на два роки.

Частина компаній має стосунок до російського олігарха Михайла Фрідмана. Наприклад, йдеться про International Distribution Systems Limited, Erasmony Limited, Alfa Finance Holdings Limited.

Не "Арктур". У МОЗ уточнили, який вид COVID виявили в Рівненській області

В Україні на території Рівненської області був зареєстрований випадок нового субваріанту коронавірусу варіанту "Омікрон" під назвою "Пірола". Цей штам виявили у молодої людини віком 20-ти років.

"Система епідеміологічного нагляду побудована так, що майже з кожної області ми щотижня отримуємо певний набір зразків від пацієнтів, що захворіли на будь-які гострі респіраторні інфекції. Проводиться їхнє секвенування і ми ідентифікуємо, який це конкретно штам", - сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, така робота не зупинялась від початку широкомасштабної війни і це дає можливість прогнозувати розвиток епідемічної ситуації. Якраз цього тижня була вперше зафіксована поява вірусу "Пірола" на території України у Рівненській області.

"Але ми розуміємо, що "Пірола", "Еріс" та всі інші - це все відхилення від базової лінії "Омікрону". І всі ці штами мають певні спільні характеристики. Вони полягають у тому, що кожна нова мутація призводить того, що вірус ще швидше передається від людини до людини, йому ще більше вдається ховатись від імунної відповіді і все більше людей, які пройшли навіть повний курс вакцинації мають ризик захворіти, але все одно в них зберігається захисна дія вакцини", - сказав головний державний санітарний лікар.

Він уточнив, що люди, які мають повний курс вакцинації, все одно переносять інфекцію або в легкій формі, або не хворіють взагалі.

Що буде з повноваженнями Зеленського без виборів в 2024 році: відповідь ЦВК

Президент України Володимир Зеленський продовжить виконувати повноваження глави держави, якщо у 2024 році не відбудуться вибори. Це передбачено українським законодавством.

Як нагадав заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, українське законодавство не передбачає проведення виборів під час воєнного стану.

"Тому жодних повідомлень, або жодних якихось речей ЦВК не тільки не отримала, але й не могла отримати. Ми незалежний виборчий орган, ми керуємося виключно законом. Вибори, зокрема, президента призначаються постановою Ради. Ви і я не бачили ані проєкту такої постанови, ані будь-яких інших офіційних документів", - сказав він.

Якщо вибори президента не відбудуться, то повноваження Зеленського будуть автоматично продовжені, зазначив Дубовик. Це ж стосується і повноважень парламенту.

"Скільки б не було спекуляцій щодо цієї теми, в Конституції чітко записано, що президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України. Все решта – це політичні спекуляції. Немає новообраного після закінчення воєнного стану складу ВР - працює чинний склад. Не буде нового президента, обраного на виборах - черговий президент продовжує виконувати свої повноваження", - пояснив представник ЦВК.

Нардеп оскандалився фейком про "відставку" Залужного. Умєров жорстко відреагував

Вкид про нібито спробу ініціювати звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного можна порівняти з російською пропагандою.

"Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство - це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти ", - підкреслив Умєров.

Міністр нагадав, що інформаційна війна - складова російської агресії проти України і закликав не ставати в ній пішаками та помічниками.

Умєров зазначив, що зараз усім у країні варто зосередитися на питаннях оборони та робити все, щоб посилити державу.

Раніше народний депутат від партії "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв з посиланням на неназване джерело написав у себе у Facebook про те, що міністр оборони Рустем Умєров нібито вніс на розгляд Ставки подання про звільнення головнокомандувача Валерія Залужного.

"Шахтар" із голом-красенем сенсаційно переграв "Барселону" в Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" несподівано відсвяткував перемогу над іспанською "Барселоною" за підсумками 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24.

Фінальні хвилини ознаменувалися легким хаосом на полі. Зрештою, у цій метушні командам не вдалося змінити цифри на табло. Тож "Шахтар" здобув надважливу перемогу та неабияк загострив інтригу в боротьбі за путівки в плей-офф від квартету H. Зараз у лідерах "Барселона" (9 очок), а "гірники" разом із "Порту" відстають на три пункти. "Дракони" ще й мають матч у запасі.