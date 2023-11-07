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Ураження ЗСУ російського корвета у Криму стало унікальним в історії, - Defense Express

Вівторок 07 листопада 2023 09:50
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Ураження ЗСУ російського корвета у Криму стало унікальним в історії, - Defense Express Фото: російський ракетний корвет "Аскольд" зазнав серйозних пошкоджень після українського удару (kchf.ru)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України, завдавши 4 листопада удару по портовій та морській інфраструктурі заводу "Затока" у тимчасово окупованому Криму в Керчі, суттєво пошкодили ворожий ракетний корвет "Аскольд". Ця атака стала унікальною в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Аналіз кадрів пошкоджень судна проекту 22800 "Каракурт", які з'явилися у відкритому доступі, показує, що росіянам тепер доведеться відновлювати корабель буквально заново.

У публікації зазначається, що корвет після ракетного удару із застосуванням SCALP-EG отримав "дуже критичні ушкодження дуже важливих елементів".

"І так Україна стала заодно першою в історії, хто знищив ракетний корабель ворога, що навіть ще не вийшов із заводу та не був введений у стрій свого флоту", - зауважують у профільному виданні.

Відео моменту "прильоту" по корвету "Аскольд"

У мережі було опубліковано ролик, на якому показано момент влучення ракети минулої суботи суднобудівним заводом "Затока" в окупованій Керчі, біля якого був пришвартований російський корабель - ракетоносій.

На відео показано як мінімум чотири потужні вибухи.

Особливість ураження

Як звертають увагу у DF, "приліт" припав саме на центральну частину корпусу судна, де було розміщено 8 вертикальних пускових установок для запуску крилатих ракет типу "Калібр" та/або П-800 "Онікс". Таким чином основну систему озброєння корабля було знищено.

Ураження ЗСУ російського корвета у Криму стало унікальним в історії, - Defense Express

Фото: наслідки удару по російському кораблю (t.me/AFUStratCom)

"Більш того - судячи за характером зовнішніх пошкоджень, скоріш за все росіянам доведеться здати в утиль більшу частину (якщо не всю) бортової апаратури для управління кораблем, розміщеної на містку", - йдеться в публікації.

Також зазначається, що оскільки дизельні двигуни на корветах проекту "Каракурт" розміщені у відсіку по центру корпусу - дуже сумнівно, щоб силова установка судна зберегла функціональність.

Ураження ЗСУ російського корвета у Криму стало унікальним в історії, - Defense Express

Схема ракетного корвета проекту 22800 "Каракурт" (фото: defence-ua.com)

Ракетний корвет "Аскольд" росіяни планували ввести в дію Чорноморського флоту у грудні поточного року. Натомість зараз їм, ймовірно, доведеться оголосити про намір відновити корабель.

"Але тут ворогу буквально доведеться "з нуля" відновлювати свій плавзасіб, оскільки з ураженими силовою установкою, бортовою апаратурою управління та головною системою озброєння цей пошкоджений корабель - просто набір металобрухту", - йдеться у публікації.

Удар по Керчі

Нагадаємо, 4 листопада у тимчасово окупованій Керчі в Криму пролунали вибухи. Тоді росіяни заявляли про роботу протиповітряної оборони.

Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили про те, що українські військові вдарили по суднобудівному заводу "Затока" у Криму.

Також стало відомо, що внаслідок атаки був пошкоджений носій "Калібрів".

Раніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ показали фото наслідків. Кадри показали, що Сили оборони завдали значних пошкоджень ворожому кораблю "Аскольд".

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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