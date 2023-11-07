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Нідерландські F-16 прибули до Румунії для навчання українців, - Зеленський

Вівторок 07 листопада 2023 19:54
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Нідерландські F-16 прибули до Румунії для навчання українців, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Перші F-16 для навчання пілотів з України, які раніше відправили Нідерланди, вже прибули до навчального центру Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Я вдячний Нідерландам і премʼєр-міністру Марку Рютте за лідерство в підтримці України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що п’ять нідерландських F-16 уже прибули до навчального центру в Румунії.

"Ми продовжуємо працювати разом, щоб якомога швидше прийняти F-16 в українському небі", - додав президент.

F-16 для України

Кореспондентка Politico Лара Селігман повідомила, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США.

При цьому 22 жовтня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Щоправда, у супроводі інструкторів.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом заявив, що українські пілоти увійдуть у "першу хвилю" навчання на винищувачах F-16 у Румунії, де відкриють такий центр.

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