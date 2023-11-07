Пропаганда і вмовляння: окупанти готують "мобілізацію" на лівобережжі Херсонської області

Російські війська готуються до проведення примусової мобілізації на тимчасово окупованій території Херсонської області. Завдяки пропаганді та вмовлянням окупанти намагаються залучити до своїх лав новоспечених колаборантів.

Про це повідомляє керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, передає РБК-Україна з посиланням на Media Center Ukraine .

За словами Толоконнікова, наразі російські окупанти формують "лікарські комісії" і готуються до проведення "мобілізації".

"Будемо сподіватися, що так, як вони готуються дуже повільно, дай Бог, щоб вони нікого не встигли мобілізувати примусово", - зазначив він.

Крім того, Толоконніков повідомив, що на тимчасово окупованій території Херсонщини здійснюється постійна пропаганда щодо мобілізації.

"Але якщо хтось з колаборантів зголоситься на ці гроші піти воювати проти своєї країни, то нехай йдуть - вже був випадок, коли вони майже пів року збирали бригаду, яку відправили на передову на Запоріжжя, і цієї бригади не стало за декілька тижнів", - підсумував керівник пресофісу ХОВА.

