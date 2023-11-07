Зеленський заявив, що Україна отримала додаткові NASAMS. Вже стали на бойове чергування

Україна отримала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Вони вже стали на бойове чергування та будуть гарним підсиленням ППО напередодні зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт президента України Володимира Зеленського за підсумками проведеного селектора.

"Отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу. На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими", - розповів він.

Коментуючи ситуацію на фронті, президент зазначив, що бойові дії тривають на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні.

"Заслухали дані розвідок щодо ситуації на ТОТ, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ. Служба безпеки відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи", - додав Зеленський.

Системи NASAMS для України

NASAMS - це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, вертольотів та крилатих ракет у радіусі до 40 км.

ЗСУ отримали на озброєння зенітно-ракетний комплекс NASAMS у листопаді 2022 року. Близько тижня тому стало відомо, що Міністерство оборони Норвегії домовилося про вдосконалення систем ППО NASAMS із американським підрозділом Raytheon та норвезькою Kongsberg Gruppen. А в середині жовтня повідомлялося, що найближчим часом Литва передасть Україні ППО NASAMS.