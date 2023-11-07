У Раді анонсували відставку одного з міністрів

Цього тижня Верховна рада відправить у відставку одного з міністрів. Кандидатом на звільнення став міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

"Анонсую на цьому тижні звільнення одного з міністрів Кабінету міністрів", - написав нардеп у своєму Telegram-каналі.

Арахамія не назвав ім'я міністра, але, за словами іншого нардепа - Ярослава Железняка (фракція "Голос"), - уряд залишить міністр спорту Вадим Гутцайт.

"Звільнять міністра спорту - Вадима Гутцайта", - анонсував Железняк у своєму Telegram-каналі.

Цю ж інформацію в розмові з РБК-Україна підтвердили і джерела в монобільшості.

Хто такий Вадим Гутцайт

До політичної кар'єри Вадим Гутцайт був відомий як український фехтувальник, шабліст та олімпійський чемпіон. У березні 2020 року його призначили міністром молоді та спорту, а з 17 листопада 2022 року він обіймає ще й посаду президента Національного олімпійського комітету України.

Про можливість відставки Гутцайта говорили ще на початку 2023 року. Тоді, за даними РБК-Україна, "крісло хиталося" відразу під вісьмома міністрами, зокрема, це стосувалося Сергія Шкарлета, Олександра Ткаченка та Павла Рябікіна, які згодом дійсно втратили свої посади.

Під час повномасштабного вторгнення РФ Гутцайт відзначився скандальним рішенням про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях, на яких є представники РФ чи Білорусі. Це рішення викликало критику серед спортивної спільноти, адже унеможливлювало участь у відборі на Олімпійькі ігри. Згодом заборона була скасована.