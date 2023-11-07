"Шахтар" із голом-красенем сенсаційно переграв "Барселону" в Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів, група H, 4-й тур

"Шахтар" – "Барселона" – 1:0

Гол: Сікан, 40

У дебюті зустрічі каталонці спробували затиснути "гірників" на власній половині. Оборона "Шахтаря" пережила непрості хвилини, але завадила "блаугранас" зробити щось суттєвіше за дальній постріл Гюндогана над поперечиною. У відповідь Матвієнко пробив у ногу тер Штегену після підключення ліворуч.

Поступово підопічні Маріно Пушіча зуміли відсунути гру подалі від володінь Різника. Обидві команди перейшли до закидань вперед із глибини поля. Щоправда, більшість цих випадів і "Шахтаря", і "Барселони" особливої небезпеки не несли. Зате обидва кіпери час від часу отримували нагоду розім'ятися.

Та хтось це затишшя повинен був порушити. На 40-й хвилині "гірникам" вдалася позиційна атака – Судаков із лівого флангу перевів м'яч праворуч на Гочолейшвілі, а той пробіг кілька метрів і виконав навіс у штрафний майданчик. Там Сікан виграв другий поверх і за цікавою траєкторію переправив м'яч у сітку.

"Барса" вийшла на другий тайм із наміром відігратися. І вже в першій атаці на ударній позиції опинився Ферран, але після зміщення з флангу до центру пробив вище. "Шахтар" відповів ударами Гочолейшвілі та Сікана прямісінько в тер Штегена.

Згодом Ферран невдало пробив із відскоку. Натомість вінгер "гірників" Невертон не зміг поцілити в рамку воріт після непоганої передачі Криськіва. А на 68-й хвилині Феліш із рикошетом від опонента відправив м'яч поруч зі стійкою. "Шахтар" змушений був сісти в оборону.

Отримав тренерський штаб Пушіча й кадрові проблеми. З різницею у кілька хвилин довелося провести дві вимушені заміни. Замість травмованих Сікана та Степаненка на полі з'явилися Келсі та Назарина. Тиск "Барси" зростав, але "гірники" гідно тримали оборону.

Утім, на 86-й хвилині "Шахтар" ледь не зняв усі запитання щодо переможця зустрічі. Невертон отримав передачу на лівому фланзі атаки та з меж штрафного майданчика поклав у дальній кут. Однак, суддівська бригада гол не зарахувала через офсайд.

Фінальні хвилини ознаменувалися легким хаосом на полі. Зрештою, у цій метушні командам не вдалося змінити цифри на табло. Тож "Шахтар" здобув надважливу перемогу та неабияк загострив інтригу в боротьбі за путівки в плей-офф від квартету H. Зараз у лідерах "Барселона" (9 очок), а "гірники" разом із "Порту" відстають на три пункти. "Дракони" ще й мають матч у запасі.