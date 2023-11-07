Чекає морозів. У ГУР назвали кількість ракет, які вже накопичила Росія

Росія з початку холодів, можливо, відновить ракетні атаки по Україні. На поточний момент окупанти накопичили понад 800 високоточних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки МО України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону .

"Ми зараз розуміємо, що (Росією - ред.) накопичено понад 800 високоточних ракет. У місяць вони близько сотні ракет різної номенклатури можуть виробляти. Оскільки останніми місяцями вони використовували комбіновані удари, де ракетна компонента була меншою, то так, ворог накопичив відповідні резерви", - йдеться у заяві.

Юсов пояснив, що це означає, що, ймовірно, з початком холодів російські атаки можуть бути поновлені. Це те до чого Сили оборони, українське суспільство та держава вже готуються.

Також представник ГУР повідомив, що минулого року у ворога було набагато більше запасів. Попри те, що виробництво триває, до показників минулої зими і повномасштабного вторгнення вони не можуть повернутися.

Запаси ракет у РФ

У вересні The New York Times повідомило, що Росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, що були введені Заходом. Тож країна-агресор збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що від ефективності санкцій, введених проти Росії, залежить, чи зможе РФ і надалі вироблять ракети та вбивати ними українців.

Також Юсов повідомляв, що Росія мала намір отримати балістичні ракети від Ірану, але цього не зафіксовано і факти такі не підтверджені.