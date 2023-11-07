Навів "Іскандери" для удару по Харкову. СБУ затримала російського агента

Правоохоронці затримали ворожого коригувальника російських ракетних ударів по центру Харкова, нанесених "Іскандерами" місяць тому. Внаслідок тієї атаки загинули двоє місцевих жителів, і постраждали десятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Агента Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (ГРУ) було викрито та спіймано кіберфахівцями СБУ. Він скоригував повітряну атаку інтервентів на Харків 6 жовтня, під час якої противник застосував балістичні ракети.

"Унаслідок ворожого удару загинуло двоє мирних жителів, серед яких 10-річний хлопець, а десятки цивільних отримали поранення. Значних руйнувань та пошкоджень зазнали і декілька житлових будинків у центрі Харкова", - зазначили у спецслужбі.

Як "працював" російський агент

Як було встановлено слідством, для підготовки цієї атаки агент ГРУ передав росіянам електронні координати цілей із прив'язкою до місцевості.

Зрадником виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, що займається будівництвом автошляхів та мостів, уточнили у СБУ. Він був завербований спецслужбою супротивника дистанційно через месенджер Telegram.

Фігурант під виглядом робочих поїздок фіксував місця базування та переміщення ЗСУ у Харківській області. Потім він передавав інформацію до ГРУ РФ через свого "зв'язкового" з тимчасово окупованих районів на сході України.

"Ним виявився один з колишніх ватажків терористичної організації "ЛНР" на прізвисько "Шаман", якому СБУ раніше повідомила про підозру", - йдеться у публікації.

Під час проведення обшуків у ворожого агента було виявлено:

4 мобільні телефони та 7 sim-карт різних мобільних операторів з доказами листування з агресором;

банківські картки, на які надходили "зарплати" від російського ГРУ;

понад 10 тисяч доларів, одержаних злочинним шляхом.

Що загрожує ворожому корегувальнику

Слідчі повідомили агенту противника та коригувальнику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нині зрадник під вартою. Розслідування продовжується. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Ракетний удар по Харкову 6 жовтня

Нагадаємо, вранці 6 жовтня російська армія завдала ракетних ударів "Іскандерами" по центру Харкова. Під прицілом ворога опинилися житлові будинки.

Як поінформували у Харківській ОВА про наслідки атаки загарбників, внаслідок удару загинули 2 людини - 10-річний хлопчик та жінка 67 років. Поранення отримали 30 осіб, серед потерпілих був 11-місячний хлопчик - брат загиблої дитини;

Прокуратурою було розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Всі подробиці російської ракетної атаки по Харкову 6 жовтня - у матеріалі РБК-Україна.