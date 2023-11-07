Рада може легалізувати медичний канабіс найближчим часом: названі терміни

Верховна рада може ухвалити закон про медичний канабіс найближчим часом. Це може відбутися вже цього місяця.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Коли медичний канабіс можуть легалізувати?

За його словами, урядовий законопроект про легалізацію медичного канабісу №7457 на парламентському комітеті 4 листопада був повністю підтриманий до ухвалення в другому читанні з усіма комітетськими поправками.

"Враховані всі зауваження МВС, громадських та пацієнтських організацій. На думку комітету та на думку експертів, цей проект закону найбільш збалансований з тих редакцій, які потрапляли до залу Верховної ради", - каже Радуцький.

Він очікує, що найдуться окремі депутати, які намагатимуться "збити" цей закон.

"Проте водночас припускаю, що цього місяця він уже може бути ухвалений", - повідомив Радуцький.

Чому це важливо?

Як пояснив виданню представник комітету ВР, на сьогодні в Україні потреба в медичному канабісі, за розрахунками МОЗ і ВООЗ, може сягнути до 7 мільйонів людей. Це і військові з симптомами ПТСР, онкохворі, хворі на епілепсію, поранені військові і цивільні з больовими відчуттями.

"А в світі існує тільки два препарати вартістю близько 380 доларів і 220 євро - держава не зможе забезпечити всіх такими препаратами. Тому і відбувається легалізація медичного канабісу, щоб Україна змогла сама виробляти ліки на основі медичного канабісу і щоб онкохворі люди могли, наприклад, замість морфію отримувати знеболююче як канабіс", - акцентував Радуцький.

Критики законопроекту

Разом з тим він зазначив, що всі "популістичні заяви молодих чи старих комсомольців "у Верховній раді про те, що "з України нібито робиться Колумбія" і що "це шлях до поширення наркоманії" не витримують жодної критики.

"По-перше, ООН вже давно викреслив канабіс з переліку наркотичних засобів. По-друге, законопроектом передбачений дуже жорсткий контроль за зберіганням та обігом, якого немає навіть у багатьох цивілізованих країнах", - звернув увагу Радуцький.

Також документ знімає радянські обмеження про виробництво технічного канабісу, оскільки з нього виробляється і харчовий посуд, і текстиль, і багато інших побутових речей, каже представник комітету ВР.

Важлива деталь

"У законі встановлено, що після його ухвалення уряду надається термін шість місяців, за який він має розробити всі підзаконні акти, накази, щоб цей закон запрацював", - підсумував Радуцький.

Таким чином, медичний канабіс буде відпускатися тільки за електронним рецептом, у вільному продажі його не буде. І що також важливо: законопроектом прямо заборонений рекреаційний канабіс, додає співрозмовник.

Легалізація медичного канабісу в Україні

Зазначимо, що Україна поступово йде до процесу легалізації медичного канабісу, який використовується у виробництва ліків. Зокрема, президент України Володимир Зеленський також виступив за легалізацію медичного канабісу і використання таких ліків для усіх, хто цього потребуватиме.

Так, Верховна рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №7457 щодо легалізації медичного канабісу

При цьому у проєкті до другого читання внесли низку змін, здебільшого щодо доступу до лікування та посилення контролю за виробництвом препаратів на основі канабісу.

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