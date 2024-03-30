Нова посада Данілова та атака РФ на енергооб'єкти України: новини за 29 березня

Війна Росії проти України: останні новини

Данілов стане послом в Молдові

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов стане послом України у Молдові. Президент Володимир Зеленський погодив його кандидатуру.

"Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну. Для нас Молдова є надзвичайно вагомою державою - і з погляду безпекових викликів у регіоні, і з погляду нашої двосторонньої взаємодії", - зазначив Зеленський.

Росіяни атакували енергооб'єкти України

У ніч на 29 березня російська армія знову атакувала Україну з повітря. Ворог випустив по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет.

Ворожа атака була націлена на об'єкти енергетики. Зокрема, росіяни атакували три ТЕС в Україні. Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Через це у деяких областях України запровадили аварійні відключення світла.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Зеленський звільнив двох заступників Єрмака

Президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити двох заступників керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Згідно з указами, глава держави звільнив:

заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова;

заступника керівника Офісу президента Олексія Дніпрова.

При цьому на їхнє місце президент призначив:

Олену Ковальську (була керівником Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента);

Ірину Мудру (29 березня її звільнили з посади заступника міністра юстиції України).

Бельгія виділила Україні 100 млн євро на обслуговування F-16

Бельгія 29 березня виділила Україні допомогу для обслуговування винищувачів F-16, які ЗСУ отримають у найближчому майбутньому.

"Рада міністрів затвердила 25-й пакет допомоги Україні", - повідомила міністр оборони Бельгії Людвін Дедондер.

За її словами, Україна отримає додатково 100 млн євро. Вони необхідні для технічного обслуговування та підтримки F-16.

Франція передаватиме Україні списане військове обладнання

Франція передаватиме Україні списане військове обладнання замість того, щоб просто його викидати. Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Під час інтерв'ю журналіст уточнив, що у Франції існує певна критика з приводу поставок зброї, вилученої з національних запасів. Міністр відповів, що критика різна.

"Від тих, хто думає, що ми даємо занадто багато, і від тих, хто думає, що ми даємо недостатньо. Ми ясно бачимо, що говоримо дещо поверхнево, а подекуди й політизовано, оскільки почалася європейська виборча кампанія", - сказав Лекорню.

Далі він уточнив, що є певна "червона лінія", яку він ніколи не переступить. Вона стосується підриву французької системи оборони.

"Щодо зброї, яку нам вдалося забрати з наших армій, наприклад, щодо гармат "Цезар", вони, звісно, порушили графік тренувань наших артилеристів, зокрема в Канжуерсі, але окрім цього це ніколи не підривало нашу системну артилерію", - пояснив Лекорню.

У Румунії знайшли фрагменти безпілотника

Вчора, 29 березня, на румунській фермі біля кордону з Україною знайшли фрагменти безпілотника. Декілька армійських пошукових груп були направлені на острів Велика Браїла для проведення розслідування.

Наразі Міністерство оборони Румунії та правоохоронці проводять розслідування за фактом падіння безпілотника.

Пізніше румунські ЗМІ опублікували фото безпілотника, що впав, і його елементи містять написи на кирилиці. При цьому зазначалося, що під час падіння безпілотника утворився чотириметровий кратер.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку не зміг сказати, чи був безпілотник, що впав поблизу кордону з Україною, російського походження.

РФ глушить GPS-сигнали для літаків над Балтійським регіоном

Літаки, що пролітають над Балтійським регіоном, стикаються з випадками глушіння GPS-сигналів. Росію вважають винуватцем цих проблем.

"Епізоди відключення електроенергії, відомі як глушіння GPS, відбуваються регулярно від початку війни в Україні у 2022 році", - пише Politico.

Politico уточнює, що перешкоди сконцентровані в Калінінградській області РФ.

"Росія регулярно атакує літаки, пасажирів і суверенну територію країн НАТО", - сказала президентка Фонду стійкої навігації та синхронізації Дана Говард.

Вона назвала ці випадки реальними загрозами і нагадала про те, як під час випадкового глушіння 2019 року пасажирський літак ледь не врізався в гору.

Агентство авіаційної безпеки ЄС вивчає це питання, але поки регулятори заявляють, що проблеми з GPS не становлять небезпеки для польотів.

В Україну повернули понад сто полеглих воїнів

В Україну повернули 121 полеглого воїна в рамках репатріації. Тіла загиблих доставлять до відповідних державних установ, після чого встановлять їх особи.

Зокрема вдалося репатріювати 12 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох захисників із Запорізького напрямку.