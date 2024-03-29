Франція передаватиме Україні списане військове обладнання, - міністр Лекорню
Франція передаватиме Україні списане військове обладнання замість того, щоб просто його викидати.
Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Var-Matin.
Журналіст уточнив, що у Франції існує певна критика з приводу поставок зброї, вилученої з національних запасів. Міністр відповів, що критика різна.
"Від тих, хто думає, що ми даємо занадто багато, і від тих, хто думає, що ми даємо недостатньо. Ми ясно бачимо, що говоримо дещо поверхнево, а подекуди й політизовано, оскільки почалася європейська виборча кампанія", - сказав міністр.
Далі він уточнив, що є певна "червона лінія", яку він ніколи не переступить. Вона стосується підриву французької системи оборони.
"Щодо зброї, яку нам вдалося забрати з наших армій, наприклад, щодо гармат "Цезар", вони, звісно, порушили графік тренувань наших артилеристів, зокрема в Канжуерсі, але окрім цього це ніколи не підривало нашу системну артилерію", - пояснив він.
Україна отримає списане обладнання від Франції
Також Лекорню повідомив, що Франція реінвестує значні кошти в армію, за планом на 2024-2030 роки мають витратити 413 млрд євро.
Далі він сказав, що у Франції є багато техніки, яка все ще працює і яка в майбутньому буде виведена з експлуатації. І цю техніку, за словами міністра, а також обладнання буде краще віддавати Україні, ніж просто викидати.
Допомога Україні від Франції
На початку лютого прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь сказав, що країна має намір не лише збільшити фінансування допомоги Україні, а й розширити коло озброєння, що надається.
Також президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть артилерійські настанови Caesar.
Крім того, уряд Франції шукає кошти на фінансування пакету військової допомоги Україні у розмірі 3 млрд євро після масштабного скорочення витрат країни.
Нещодавно стало відомо, що Франція вклала гроші та модернізувала українські літаки МіГ-29 та Су-24М, щоб вони могли використовувати авіабомби, які Париж поставлятиме Києву.
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