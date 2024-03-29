РФ глушить GPS-сигнали для літаків над Балтійським регіоном, - Politico
Літаки, що пролітають над Балтійським регіоном, стикаються з випадками глушіння GPS-сигналів. Росію вважають винуватцем цих проблем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Епізоди відключення електроенергії, відомі як глушіння GPS, відбуваються регулярно від початку війни в Україні у 2022 році", - пише видання.
Politico уточнює, що перешкоди сконцентровані в Калінінградській області РФ.
"Росія регулярно атакує літаки, пасажирів і суверенну територію країн НАТО", - сказала президентка Фонду стійкої навігації та синхронізації Дана Говард.
Вона назвала ці випадки реальними загрозами і нагадала про те, як під час випадкового глушіння 2019 року пасажирський літак ледь не врізався в гору.
Агентство авіаційної безпеки ЄС вивчає це питання, але поки регулятори заявляють, що проблеми з GPS не становлять небезпеки для польотів.
Збої в роботі GPS зростають
Випадки перешкод, про які повідомляють пілоти, неухильно зростають із січня 2022 року. Про це говорить європейська організація з безпеки аеронавігації, яка отримує звіти від пілотів через свою систему добровільного повідомлення про інциденти EVAIR.
"Протягом перших двох місяців 2024 року EVAIR зафіксувала значне зростання кількості повідомлень про збої в роботі GPS. В абсолютних цифрах ми отримали 985 відключень GPS порівняно з 1371 за весь 2023 рік", - повідомили в Євроконтролі.
Там додали, що за перші два місяці цього року інцидентів було майже в сім разів більше, ніж за перші два місяці 2023 року.
Приклад Ізраїлю
Politico пише, що минулого року Ізраїль почав глушити і підробляти сигнали GPS на кордоні з Ліваном, щоб захистити свою територію від ракетних обстрілів Хезболли.
Нещодавно ізраїльські перешкоди спричинили проблеми для цивільної авіації Лівану. Повідомлялося про те, що літаки, які прямували в Бейрут, були змушені повернути назад через вимкнення сигналу.
"Хоча перешкоди можуть збивати з пантелику, вони не становлять істотного ризику для безпеки. Літак може безпечно переміщатися земною кулею без GPS", - сказав директор з безпеки польотів і технічних операцій у вестибюлі авіакомпанії IATA Стюарт Фокс.
РФ не вперше звинувачують у глушінні сигналів GPS для літаків
У січні Інститут вивчення війни писав, що в Польщі та Балтійському регіоні було зафіксовано масштабні збої в роботі систем GPS. Тоді не виключали, що це наслідок роботи в регіоні російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Пізніше в Естонії звинуватили Росію в тому, що вона стоїть за збільшенням випадків глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами і системами озброєння у Східній Європі.
А нещодавно Росія заглушила супутниковий сигнал літака міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, коли він пролітав поблизу російського Калінінграда.
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