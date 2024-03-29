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Падіння безпілотника у Румунії. ЗМІ показали фото

П'ятниця 29 березня 2024 14:27
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Падіння безпілотника у Румунії. ЗМІ показали фото Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Румунські ЗМІ опублікували перші фото безпілотника, який упав на території країни поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Braila.

Видання зазначає, що військовий безпілотник розбився за 8 км від міста Браїла, на Маре д'Браїла. При цьому елементи військового безпілотника містять написи кирилицею.

Вертоліт Міністерства оборони, антитерористична бригада СРІ, екіпажі поліції, жандармерії перебувають у районі хутора Філіпою, де в полі розбився військовий безпілотник.

Кратер діаметром близько 4 метрів добре видно з повітря, як видно на фотографіях.

Наразі до кратера прибули армійські фахівці, яким належить з'ясувати походження військового безпілотника.

Безпілотник у Румунії

29 березня на румунській фермі біля кордону з Україною знайшли фрагменти безпілотника. Декілька армійських пошукових груп були направлені на острів Велика Браїла для проведення розслідування.

Наразі Міністерство оборони Румунії та правоохоронці проводять розслідування за фактом падіння безпілотника.

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