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Кількість повернутих ЗСУ позицій перевищує кількість втрачених, - Сирський

П'ятниця 29 березня 2024 09:46
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Кількість повернутих ЗСУ позицій перевищує кількість втрачених, - Сирський Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Останнім часом кількість повернутих Силами оборони України позицій перевищує кількість втрачених.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, ситуація на фронті дійсно складна, проте на фронті вона й не буває іншою.

"Безумовно, кожний день вимагає від наших солдатів та офіцерів максимального напруження сил. Але ми не тільки стоїмо в обороні, а ще й кожного дня на різних напрямках самі просуваємось вперед. Останнім часом кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених", - заявив Сирський.

Він зазначив, що росіянам не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках.

"Його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо", - підкреслив він.

Ситуація на фронті

За даними ISW, російська армія від початку наступальних операцій у жовтні 2023 року захопила 505 квадратних кілометрів території України.

Останні кілька місяців були складними для ЗСУ. Зокрема, 17 лютого цього року їм довелося відійти з Авдіївки, яку обороняли з початку повномасштабного вторгнення. Згодом росіяни змогли захопити ще кілька населених пунктів у районі міста.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявляв, що Силам оборони вдалося зупинити просування російської армії.

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