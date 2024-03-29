Бельгія виділила Україні 100 млн євро на обслуговування F-16

Бельгія сьогодні, 29 березня, виділила Україні допомогу для обслуговування винищувачів F-16, які ЗСУ отримають у найближчому майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Людвін Дедондер .

Вони необхідні для технічного обслуговування та підтримки F-16.

Минулого року Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні 61 винищувач F-16. Для початку поставок необхідно, щоб пілоти та обслуговуючий персонал пройшли відповідне навчання. Україна, зі свого боку, має підготувати необхідну інфраструктуру для винищувачів.

Колишній спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав раніше, що навчання першої групи українських пілотів на F-16 у США має завершитись на початку літа.

Тим часом, видання The New York Times зазначало, що 12 українських пілотів до літа цього року будуть готові до бойових вильотів на F-16. Однак на всіх їх не вистачить літаків.

Додамо, раніше у Пентагоні повідомили, що винищувачі F-16 дадуть "унікальний повітряний потенціал" Україні. Водночас використовувати їх можна буде лише в межах суверенної території.

Днями міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна отримає винищувачі F-16 уже в першій половині цього року. Вона додала, що першими прибудуть літаки з Данії.

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