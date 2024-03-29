ua en ru
Пт, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бельгія виділила Україні 100 млн євро на обслуговування F-16

П'ятниця 29 березня 2024 19:15
UA EN RU
Бельгія виділила Україні 100 млн євро на обслуговування F-16 Архівне фото: Бельгія виділила Україні 100 млн євро на обслуговування F-16 (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Бельгія сьогодні, 29 березня, виділила Україні допомогу для обслуговування винищувачів F-16, які ЗСУ отримають у найближчому майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Людвін Дедондер.

"Рада міністрів затвердила 25-й пакет допомоги Україні", - йдеться в повідомленні міністра.

За її словами, Україна отримає додатково 100 млн євро.

Вони необхідні для технічного обслуговування та підтримки F-16.

F-16 для України

Минулого року Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні 61 винищувач F-16. Для початку поставок необхідно, щоб пілоти та обслуговуючий персонал пройшли відповідне навчання. Україна, зі свого боку, має підготувати необхідну інфраструктуру для винищувачів.

Колишній спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав раніше, що навчання першої групи українських пілотів на F-16 у США має завершитись на початку літа.

Тим часом, видання The New York Times зазначало, що 12 українських пілотів до літа цього року будуть готові до бойових вильотів на F-16. Однак на всіх їх не вистачить літаків.

Додамо, раніше у Пентагоні повідомили, що винищувачі F-16 дадуть "унікальний повітряний потенціал" Україні. Водночас використовувати їх можна буде лише в межах суверенної території.

Днями міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна отримає винищувачі F-16 уже в першій половині цього року. Вона додала, що першими прибудуть літаки з Данії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бельгія Війна в Україні
NEWS
Навіщо Росія атакувала Дністровську ГЕС та до чого тут Молдова: думка експерта
Навіщо Росія атакувала Дністровську ГЕС та до чого тут Молдова: думка експерта
DAILY
Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії