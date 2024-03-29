У Румунії біля кордону з Україною виявили фрагменти безпілотника

На румунській фермі біля кордону з Україною було знайдено фрагменти безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Міністерство оборони Румунії повідомило, що ферма розташована недалеко від річки Дунай, яка розділяє Україну і Румунію на південно-західному краю України.

Кілька армійських пошукових груп було направлено на острів Велика Браїла для проведення розслідування. Місцеві жителі нібито чули "дивні звуки" і ділилися кадрами, на яких видно, як дрон падає з неба.

"Увечері 28 березня було виявлено фрагменти, які, судячи з усього, належали повітряному пристрою, що впав на фермерську землю на Великому Браїловському острові", - заявили в Міністерстві оборони.

Міністерство оборони Румунії спільно зі спеціалізованими структурами системи національної оборони, громадського порядку і національної безпеки проводить розслідування інциденту відповідно до спеціальних оперативних процедур.