Пошкодження серйозні. Росія атакувала три українські ТЕС

Російські окупанти в ніч на 29 березня атакували три теплоелектростанції в Україні. Внаслідок ударів поранення отримав енергетик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

З початку повномасштабної війни російські загарбники понад 160 разів обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.

За попередньою інформацією, поранення отримав енергетик. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу.

"Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", - йдеться у повідомленні.

Енергетична компанія не уточнила, в яких регіонах були атаковані ТЕС. Але ДТЕК наголошує, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.

Масована атака

Ще з вечора 28 березня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух "Шахедів", у низці областей була оголошена повітряна тривога. Під ранок окупанти запустили ракети з літаків Ту-95МС.

Також було відомо про пуски ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К та балістики з Криму.

Ворожі ракети долетіли до західних областей, у Львівській та Івано-Франківській області працювала ППО.

Загалом під ударом ворога були Дніпропетровська та Черкаська області. Там атакована критична інфраструктура та об'єкти енергетики.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.