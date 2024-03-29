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Пошкодження серйозні. Росія атакувала три українські ТЕС

Україна , П'ятниця 29 березня 2024 08:36
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Пошкодження серйозні. Росія атакувала три українські ТЕС Фото: окупанти атакували три українські ТЕС 29 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 29 березня атакували три теплоелектростанції в Україні. Внаслідок ударів поранення отримав енергетик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Енергетична компанія не уточнила, в яких регіонах були атаковані ТЕС. Але ДТЕК наголошує, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.

"Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, поранення отримав енергетик. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу.

З початку повномасштабної війни російські загарбники понад 160 разів обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.

Масована атака

Ще з вечора 28 березня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух "Шахедів", у низці областей була оголошена повітряна тривога. Під ранок окупанти запустили ракети з літаків Ту-95МС.

Також було відомо про пуски ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К та балістики з Криму.

Ворожі ракети долетіли до західних областей, у Львівській та Івано-Франківській області працювала ППО.

Загалом під ударом ворога були Дніпропетровська та Черкаська області. Там атакована критична інфраструктура та об'єкти енергетики.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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