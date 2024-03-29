Пошкодження серйозні. Росія атакувала три українські ТЕС
Російські окупанти в ніч на 29 березня атакували три теплоелектростанції в Україні. Внаслідок ударів поранення отримав енергетик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Енергетична компанія не уточнила, в яких регіонах були атаковані ТЕС. Але ДТЕК наголошує, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.
"Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, поранення отримав енергетик. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу.
З початку повномасштабної війни російські загарбники понад 160 разів обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.
Масована атака
Ще з вечора 28 березня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух "Шахедів", у низці областей була оголошена повітряна тривога. Під ранок окупанти запустили ракети з літаків Ту-95МС.
Також було відомо про пуски ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К та балістики з Криму.
Ворожі ракети долетіли до західних областей, у Львівській та Івано-Франківській області працювала ППО.
Загалом під ударом ворога були Дніпропетровська та Черкаська області. Там атакована критична інфраструктура та об'єкти енергетики.
Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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