Росіяни знизили активність на Куп'янсько-Лиманському напрямку. У ЗСУ назвали причину

Росіяни знизили наступальну активність на Куп'янсько-Лиманському напрямку і це може бути пов'язано з тим, що ворог перекидає звідти свої підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назара Волошина в ефірі національного телемарафону.

"Тобто, є ймовірність того, що ворог дещо призупинив там активні бойові дії, і ймовірно, що перекидає свої підрозділи на інші напрямки для доукомплектування та їхньої переорганізації", - повідомив спікер.

Він уточнив, що окупанти б'ють по Синьківці, Петропавлівці, Новоселівці в районі Куп'янська.

За словами військового, ворог останнім часом наступальних дій на зазначеному напрямку не проводить, проте він завдає ударів по населених пунктах, що там розташовані. Волошин уточнив, що через дії росіян страждає Харківська область.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Росіяни захопили місто в Харківській області на початку вторгнення, проте ЗСУ у 2022 році його звільнили та відкинули окупантів на деяку відстань. При цьому загарбники завдають ударів по Куп'янську і не відмовилися від планів повторної окупації населеного пункту.

Влітку минулого року росіяни активізувалися на цьому напрямку, але успіхів досягти не змогли. За словами президента Володимира Зеленського, на Куп'янському напрямку українські лінії оборони на дуже високому рівні.

Ще в лютому військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі РБК-Україна повідомляв, що наступ РФ на Куп'янському напрямку послабшав, однак окупанти можуть перекинути додаткові сили з-під Авдіївки і тиск загарбників може посилитися.

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