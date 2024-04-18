Не тільки Нідерланди хочуть купити Patriot для України. Кулеба відкрив таємницю
Є кілька держав, які просто зараз готові купити батарею Patriot у будь-якої країни світу, яка на це погодиться, та за ту ціну, яку вона назве.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міністерство закордонних справ Дмитра Кулеби.
"Відкрию невеличку дипломатичну таємницю: Нідерланди - не єдина держава, яка готова прямо зараз купити батарею Patriot у будь-якої країни світу за ціну, яку ця країна назве", - наголосив Кулеба.
Міністр наголосив, що те, що Нідерланди публічно заявили про готовність придбати батарею Patriot - це важливий момент.
Однак, на думку Кулеби, не менш важливо і те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не треба прикриватися потребою натівських стандартів.
"По суті, коли деякі країни НАТО нам кажуть, що не можуть передати батарею, бо не будуть відповідати стандарту НАТО за кількістю наявних батарей, а генсек їм каже, не прикривайтесь цим, а віддайте те, що треба Україні, бо це зараз головне", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, ми писали, що Столтенберг зауважив, що коли постає вибір між виконанням цілей НАТО та наданням допомоги Україні, його сигнал чіткий.
ППО для України
Зауважимо, що останні місяці Україна активно працює з партнерами задля отримання додаткових систем протиповітряної оборони. Основною причиною стало збільшення російських ударів по об'єктах енергетики, в Україні.
Сьогодні німецький канцлер Олаф Шольц повідомив, що його країна знайшла ще шість систем протиповітряної оборони Patriot, які партнери по НАТО цілком могли б надати Україні.
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