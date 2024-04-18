ua en ru
Чт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британська розвідка показала, де Росія ховає кораблі Чорноморського флоту

Росія, Четвер 18 квітня 2024 12:29
UA EN RU
Британська розвідка показала, де Росія ховає кораблі Чорноморського флоту Фото: Росія сховала флот у Новоросійську на невизначений термін (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія вивела більшу частину кораблів Чорноморського флоту (ЧФ) і підводних човнів із Севастополя далі на схід, до Новоросійська. З моменту усунення командувача ЧФ у березні 2024 року флот виявляв найменшу активність з початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у повідомленні, 1 квітня ракетний фрегат "Адмірал Григорович" провів роботи з поводження з озброєнням на об'єкті в порту Новоросійськ.

Британська розвідка показала, де Росія ховає кораблі Чорноморського флоту

За даними британської розвідки, сучасні російські військові кораблі, такі як фрегат "Адмірал Григорович", мають системи вертикального пуску для стрільби крилатими ракетами по морських та наземних цілях. Такі ракети історично перезаряджалися у Севастополі.

"Оскільки ЧФ майже напевно залишиться поряд із Новоросійськом, як найкращий спосіб уникнути українського нападу з моря, його інфраструктура технічного обслуговування, логістики та поводження з озброєнням у Новоросійську, швидше за все, була покращена, щоб підтримувати нові умови базування на невизначений термін", - зазначають у Міноборони Британії.

Фрегат "Адмірал Григорович" спущений на воду у 2014 році. Основу його озброєння складають пускові установки 3С14, які використовують ракети "Калібр" та "Онікс" для ударів по українських містах.

Втрати флоту

Раніше британська розвідка повідомляла, що після серії значних втрат російських кораблів у Чорному морі були змінені командуючий Чорноморським флотом та головком ВМФ РФ

Наразі військове відомство Росії шукає способи зберегти флот у Чорному морі. Операції кораблів обмежені, а захист від дронів посилено.

За даними британської розвідки, методи маскування російських військових кораблів у Чорному морі навряд принесуть результати та знизять втрати флоту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Ракети
NEWS
Понад 900 окупантів та 31 автомобіль. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Понад 900 окупантів та 31 автомобіль. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
DAILY
Афера із запуском Запорізької АЕС росіянами: яка ймовірність і що може статися
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Афера із запуском Запорізької АЕС росіянами: яка ймовірність і що може статися