Британська розвідка показала, де Росія ховає кораблі Чорноморського флоту

Росія вивела більшу частину кораблів Чорноморського флоту (ЧФ) і підводних човнів із Севастополя далі на схід, до Новоросійська. З моменту усунення командувача ЧФ у березні 2024 року флот виявляв найменшу активність з початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у повідомленні, 1 квітня ракетний фрегат "Адмірал Григорович" провів роботи з поводження з озброєнням на об'єкті в порту Новоросійськ.

За даними британської розвідки, сучасні російські військові кораблі, такі як фрегат "Адмірал Григорович", мають системи вертикального пуску для стрільби крилатими ракетами по морських та наземних цілях. Такі ракети історично перезаряджалися у Севастополі.

"Оскільки ЧФ майже напевно залишиться поряд із Новоросійськом, як найкращий спосіб уникнути українського нападу з моря, його інфраструктура технічного обслуговування, логістики та поводження з озброєнням у Новоросійську, швидше за все, була покращена, щоб підтримувати нові умови базування на невизначений термін", - зазначають у Міноборони Британії.

Фрегат "Адмірал Григорович" спущений на воду у 2014 році. Основу його озброєння складають пускові установки 3С14, які використовують ракети "Калібр" та "Онікс" для ударів по українських містах.