ua en ru
Чт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники знищили човен окупантів на півдні (відео)

Україна, Четвер 18 квітня 2024 14:48
UA EN RU
Прикордонники знищили човен окупантів на півдні (відео) Фото: прикордонники знищили човен окупантів на півдні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники знищили російський човен на півдні. Для цього виявилось достатньо одного скидання снаряда з дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Влучним скиданням боєприпасу прикордонники уразили ворожий човен на півдні країни", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на південному фронті в Україні

За даними Генштабу ЗСУ на 18 квітня, на Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, російські загарбники здійснили 3 безуспішні атаки на позиції українських військ на цьому напрямку.

Зокрема, спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк нещодавно розповідала, що російські окупанти намагалися поміняти тактику в районі Кринок, розташованих на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра в Херсонській області, намагаючись витіснити ЗСУ із займаних плацдармів. Але ці спроби виявились нерезультативними, попри так звану "методику тарганів".

Зазначимо, що українські військові не вперше знищують російські човни на цьому напрямку. Наприклад, у вересні 2023 року ЗСУ знищили три ворожі човни разом з екіпажем. Також ліквідовано спостережний пункт окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Розвідка назвала втрати росіян після удару по аеродрому у Джанкої
Розвідка назвала втрати росіян після удару по аеродрому у Джанкої
DAILY
Афера із запуском Запорізької АЕС росіянами: яка ймовірність і що може статися
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Афера із запуском Запорізької АЕС росіянами: яка ймовірність і що може статися