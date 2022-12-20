Нова атака дронів на Київ та переговори Путіна з Лукашенком: новини за 19 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни атакували Київ та область дронами

19 грудня російські окупанти завдали удару іранськими дронами-камікадзе по Києву та області. Над столицею було зафіксовано 23 ворожих безпілотники. Українським силам оборони вдалося знищити 18 БПЛА.

Внаслідок атаки у Києві було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Путін приїхав до Мінська для переговорів з Лукашенком

Сьогодні, 19 грудня, вперше за два роки президент Росії Володимир Путін перебував з візитом у Мінську (Білорусь). Українська сторона побоюється, що він схиляв Олександра Лукашенка до вступу до нинішньої війни.

Більш детально про переговори диктаторів читайте у матеріалі РБК-Україна.

Зеленський сказав, скільки "Шахедів" Росія отримала від Ірану у новій партії

Росія отримала від Ірану ще одну партію іранських дронів-камікадзе, якими атакувала Україну сьогодні. Загалом країна-агресор отримала 250 "Шахедів", розповів президент України Володимир Зеленський.

"Це "Шахеди" з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук - стільки всього "Шахедів" зараз отримано державою-терористом", - заявив він.

Мобілізація в Україні. У ЗСУ повідомили, кого призивають насамперед

Насамперед в Україні закликають тих, хто вже має досвід участі у бойових діях, наприклад, в АТО чи ООС. Також мобілізації підлягають і ті, хто не проходив військову службу, але з обов'язковим навчанням щонайменше на місяць, розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Країни ЄС погодили ліміт цін на газ із Росії: подробиці

Країни ЄС домовилися про встановлення граничної ціни на російський газ на рівні 180 євро/МВт-год. Також є умови призупинення верхньої межі у разі непередбачених наслідків.

Після набрання чинності нововведення ціновий ліміт перешкоджатиме торгівлі за контрактами TTF на перший місяць до року за ціною більш ніж на 35 євро/МВт-год від базового рівня, що складається з різних оцінок цін на скраплений природний газ.

Чому Україна досі не отримала допомоги від США щодо ленд-лізу: пояснення від МЗС

Американська програма широкомасштабних постачань військової допомоги ленд-ліз передбачає відшкодування з боку України, у зв'язку з чим США зараз роблять усе можливе, щоб допомагати нашій країні на безоплатній основі, розповів речник МЗС Олег Ніколенко.