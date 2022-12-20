Нова атака дронів на Київ та переговори Путіна з Лукашенком: новини за 19 грудня

Російські окупанти знову вдарили по Києву та області за допомогою іранських дронів-камікадзе. Тим часом голова Кремля Володимир Путін приїхав до Мінська і провів переговори з лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком.
Більш детально про те, що сталося у понеділок, 19 грудня, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
Росіяни атакували Київ та область дронами
19 грудня російські окупанти завдали удару іранськими дронами-камікадзе по Києву та області. Над столицею було зафіксовано 23 ворожих безпілотники. Українським силам оборони вдалося знищити 18 БПЛА.
Внаслідок атаки у Києві було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.
Путін приїхав до Мінська для переговорів з Лукашенком
Сьогодні, 19 грудня, вперше за два роки президент Росії Володимир Путін перебував з візитом у Мінську (Білорусь). Українська сторона побоюється, що він схиляв Олександра Лукашенка до вступу до нинішньої війни.
Більш детально про переговори диктаторів читайте у матеріалі РБК-Україна.
Зеленський сказав, скільки "Шахедів" Росія отримала від Ірану у новій партії
Росія отримала від Ірану ще одну партію іранських дронів-камікадзе, якими атакувала Україну сьогодні. Загалом країна-агресор отримала 250 "Шахедів", розповів президент України Володимир Зеленський.
"Це "Шахеди" з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук - стільки всього "Шахедів" зараз отримано державою-терористом", - заявив він.
Мобілізація в Україні. У ЗСУ повідомили, кого призивають насамперед
Насамперед в Україні закликають тих, хто вже має досвід участі у бойових діях, наприклад, в АТО чи ООС. Також мобілізації підлягають і ті, хто не проходив військову службу, але з обов'язковим навчанням щонайменше на місяць, розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.
Країни ЄС погодили ліміт цін на газ із Росії: подробиці
Країни ЄС домовилися про встановлення граничної ціни на російський газ на рівні 180 євро/МВт-год. Також є умови призупинення верхньої межі у разі непередбачених наслідків.
Після набрання чинності нововведення ціновий ліміт перешкоджатиме торгівлі за контрактами TTF на перший місяць до року за ціною більш ніж на 35 євро/МВт-год від базового рівня, що складається з різних оцінок цін на скраплений природний газ.
Чому Україна досі не отримала допомоги від США щодо ленд-лізу: пояснення від МЗС
Американська програма широкомасштабних постачань військової допомоги ленд-ліз передбачає відшкодування з боку України, у зв'язку з чим США зараз роблять усе можливе, щоб допомагати нашій країні на безоплатній основі, розповів речник МЗС Олег Ніколенко.
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