Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги в небі над Києвом було зафіксовано 23 ворожих дронів. Українським силам оборони вдалося знищити 18 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

"Минулося без постраждалих. Проте уламками пошкодило проїжджу частину у Солом’янському районі, а також вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Також є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби вже ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Київську область дрони. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Офіс генпрокурора оприлюднив фото наслідків ворожої атаки.

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