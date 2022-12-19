Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
Під час сьогоднішньої повітряної тривоги в небі над Києвом було зафіксовано 23 ворожих дронів. Українським силам оборони вдалося знищити 18 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
"Минулося без постраждалих. Проте уламками пошкодило проїжджу частину у Солом’янському районі, а також вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Також є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби вже ліквідовують наслідки.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Київську область дрони. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.
Офіс генпрокурора оприлюднив фото наслідків ворожої атаки.
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