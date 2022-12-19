Країни ЄС погодили ліміт цін на газ з Росії: подробиці
Країни ЄС домовились про встановлення граничної ціни на російський газ на рівні 180 євро/МВт-год. Також є умови призупинення верхньої межі у випадку непередбачуваних наслідків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на грецьке видання "Катимеріні".
Міністри енергетики країн Європейського Союзу цього понеділка обговорювали проєкт компромісу щодо обмеження цін на газ, у разі, якщо базова ціна зросте до 180 євро/МВт-год.
Після вступу в дію закону, ціновий ліміт перешкоджатиме торгівлі за контрактами TTF на перший місяць до року за ціною більше ніж на 35 євро/МВт-год від базового рівня, який складається з різних оцінок цін на зріджений природний газ.
Також, аби заспокоїти країни, у тому ж числі Німеччину, які побоюються непередбачуваних наслідків, у проєкті пропозиції зазначено, що дія верхньої межі буде призупинена у разі певних обставин, наприклад, якщо це призведе збільшення маржинальних вимог учасників газового ринку.
Нагадаємо РБК-Україна писало про те, що поставки російського газу в європейські країни з початку 2022 року впали майже на 50%. "Газпром" стверджує, що країни скоротили їх самі.
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