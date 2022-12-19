У Білорусі завершили "раптову перевірку" військ

У Білорусі закінчили так звану "раптову перевірку" збройних сил. Вона тривала шість днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі в Telegram.

"У Збройних силах завершилися заходи щодо перевірки бойової готовності, які проводяться під керівництвом державного секретаря Ради Безпеки Олександра Вольфовича за дорученням президента Республіки Білорусь - головнокомандувача Збройних сил Олександра Лукашенка", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Міноборони Білорусі не назвали результати перевірки військ.

Нагадаємо, секретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович заявив про нібито загрозу з боку сусідніх країн, тому, за його словами, війська "тримають у постійній готовності".

Також зазначимо, що сьогодні у Мінськ приїде російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, він обговорить з Лукашенком Україну та залучення Білорусі до війни.

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